Dezvaluirile lui Ghita si corul mincinosilor 

Ponta a vizitat America si in, numai ca atunci nu erau alegeri prezidentiale deci nu putea fi santajat nici cu asta, mai ales ca, la acel moment,era candidatul la prezidentiale al USL! Si, inca o data, trocul Ponta-Basescu pentru numirea lui Kovesi a avut loc in aprilie 2013!Pe baza acestei minciuni penibile, l-am vazut pe fostul presedinte Traian Basescu cerand arestarea lui Coldea si Kovesi. Totusi, cine a numit-o pe sefa DNA si in ce circumstante? De aici, lucrurile se complica putin. Protagonistii dezvaluirilor de azi se afunda intr-un lung sir de minciuni.Ne amintim cu totii ca numirea procurorilor sefi s-a facut in 2013 in urma unui troc Basescu – Ponta. Numirea efectiva o face presedintele, dar propunerea vine de la Guvern. Problema e ca nu e clar nici azi cine a vrut-o pe Kovesi la DNA: Basescu sau Ponta?Victor Ponta s-a laudat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei acordat in iulie 2014, ca el a sustinut-o pe Kovesi la sefia DNA, nu Traian Basescu, despre care a spus ca nu a mai dorit-o initial.Ponta a mai spus ca a sustinut-o pe Kovesi deoarece a considerat ca “se bucura de credibilitate in fata institutiilor internationale” si ca “a fost o solutie de succes”.Nu, Traian Basescu nu a vrut-o pe Kovesi acolo initial. Dupa aceea, sigur ca a fost de acord.Nu mai stiu, am memorie selectiva. Eu am considerat ca este persoana care se bucura de credibilitate, nu in fata mea, a partidului si a guvernului, ci a institutiilor internationale care monitorizeaa starea Justiei din Romania si de aceea am propus-o. Ma bucur caci se pare ca a fost o solutie de succes. (...)Nu, au fost discutate cu presedintele. El il dorea pe dl. Morar neaparat la Parchetul General si nu a insistat pentru alta persoana. Asta a fost intentia dansului si am spus ca nu il voi propune niciodata. Cu dna Kovesi a insistat la televizor. Cu mine, nu.Cu totul alta varianta ne serveste insa Traian Basescu un an mai tarziu, in 2015. Intr-un interviu pentru Adevarul Live, fostul presedinte admite ca a existat o negociere cu Victor Ponta la numirea procurorilor sefi. Numai ca Basescu sustine ca el si-a dorit-o pe Kovesi la DNA, in timp ce fostul premier cauta sa-l impuna pe Nitu la Parchetul General.„În mod categoric a fost o negociere între mine şi premier. Am ţinut foarte mult la numirea de la DNA, el de la Parchetul General. Eu m-am mulţumit cu DNA, el cu Parchetul General. Nu poţi să obţii tot într-o astfel de conjunctură şi fiecare avea capacitate de blocaj. Era şi o criză în Parchete, toţi erau interimari. Era o criză în sitem şi trebuia să-i dăm o rezolvare. Greu, uşor, a durat vreo trei săptămâni.”, a precizat Traian Băsescu. (Detalii aici Mai ramane de stabilit cine minte dintre cei doi: Basescu sau Ponta? Unul din ei cu siguranta, dar sa ne intoarcem la Ghita. E adevarat ca n-a nimerit anul numirii lui Kovesi de unde si rateul ulterior cu santajarea lui Ponta, dar trebuie apreciat modul spectaculos in care a reciclat teoria Elenei Udrea, teorie pe care n-a dat nimeni doi bani la vremea respectiva, nici macar Ghita.Udrea a spus prima, in urma cu doi ani, intr-un interviu pentru HotNews.ro , ca propunerea numirii lui Kovesi a venit de la Coldea si ca a intervenit la Victor Ponta pentru ca fostul premier nu dorea sa o accepte. N-a produs nici o proba, dar merita remarcat ca Udrea n-a pomenit de vreun santaj la Ponta cu anularea vizitei in Statele Unite. Putea sustine teoria stantajului numai daca falsifica flagrant faptele, cum procedeaza Ghita astazi.Daca ar fi s-o credem pe Udrea ori pe neindemanaticul Ghita, rezulta ca in fata numarului doi din SRI, tremurau in 2013 atat presedintele Traian Basescu, cat si premierul Victor Ponta, adica cei mai puternici oameni in stat. N-au avut nici unul curajul sa-l refuze, atentie mare, nu pe seful SRI, ci pe adjunctul sau. Deci Dumnezeul Romaniei nu era in 2013 nici Basescu, nici Ponta, nici Udrea&Cocos, ci un biet prim adjunct dintr-un serviciu secret aflat sub comanda presedintelui.Nu stiu daca merita sa ne batem capul cu teoria asta, altfel seducatorare pentru conspirationisti gen Ciuvica sau Gadea, care vad peste tot securisti (uitand mereu de Voiculescu). Remarcabila, totusi, vigilenta fostului presedinte Basescu dupa dezvalurile lui Ghita. Sa fie arestati Codea si Kovesi daca l-au santajat pe Ponta cu vizita din America!Mai bine si-ar limpezi putin mintea si ar concepe cu totii – Basescu, Udrea, Ghita si Ponta – un nou scenariu in care sa cada mai intai de acord ca de fapt nu o dorea nimeni in 2013, dar ca in fata maleficului Coldea nici americanii nu puteau zice pas!Nu ma indoiesc ca Basescu, Ghita, Ponta, Kovesi, Coldea au avut destule. Cum nu ma indoiesc ca, daca fostul presedinte detine inregistrari facute pe vremea cat era la Cotroceni cu sefii SRI, DNA sau judecatori de la Inalta Curte din care rezulta ca au comis ilegalitati, va merge cu ele direct la parchet. Altfel, nu cred ca le-a tinut pana acum la sertar cu speranta ca-icu ele in caz ca pateste el sau ai lui ceva.. Neclar ce urmareste.Toti cei de mai suscu un scop precis: slabirea increderii in sistem. Marea coalitie a penalilor pregateste terenul pentru momentul cand Dragnea si PSD vor termina proiectul de lege privind amnistia si gratierea (la care se lucreaza din greu). Astfel, orice minciuna bine impletita cu jumatati de adevar serveste cauzei. Vor urma probabil noi pseudo-dezvaluri, comisii de ancheta si declaratii ingrijorate de soarta justitiei controlate de servicii – toate meniteasaltul penalilor.Dintre presedinti, parca Nixon si-a mai inregistrat musafirii in Biroul Oval. A iesit cam urat din istorie.