Marea restauratie. De ce stam mai prost decit in 2012 si 2013

In primul rind, vorbim acum de un Parlament si un Guvern legitimate de votul democratic si covirsitor din 11 decembrie.

In al doilea rind, sprijinul popular pentru PSD - ALDE e masiv, si va creste pe termen scurt daca guvernul si Parlamentul vor adopta macar citeva dintre masurile promise in campanie. Vlad Petreanu a descris perfect mecanismul anestezierii unei populatii pauperizate, dornice de cistig rapid, satule de discutii despre transparenta si alti termeni ONG-istici.

In al treilea rind, contextul international arata rau.

Dan Tapalaga a explicat ieri in articolulcare sint pasii pe care PSD ii pregateste, ajutat de complicii din alte partide si din media. De ce vor sa o faca? - va veti intreba. Nu le-a fost clar in vara lui 2012 si in martea neagra din 2013 ca nu au sanse? Tocmai ca experientele trecute ii imping de la spate; ei cred ca au invatat ceva din erorile tehnice si politice care i-au impiedicat sa-si atinga tinta. Penalii si posibilii penali, cei care se stiu cu musca pe caciula, nu mai au timp de pierdut si pun presiune pe Dragnea (el insusi interesat sa-si rezolve problemele), pe premierul Grindeanu si pe parlamentari sa distruga institutiile si legile care le dau cosmaruri.Obsesia justitiei e usor de inteles: "o separare de facto a puterilor statului ar transforma trecutul unor politicieni în dușmanul lor. Iar pentru a împiedica acest lucru, politicienii respectivi devin adversari ai separării de facto", scria. Or, ce vor ei sa faca e o restauratie la momentul dinaintea aderarii la UE, cind Justitia pastorita de Rodica Stanoiu si Amarie nu punea probleme decit controlorilor de tren si padurarilor fara pile la partid.; e suficient sa ne uitam cum gestioneaza problemele din Ungaria si Polonia. E confruntata cu zeci de crize mult mai mari decit o potentiala criza dintr-o tara aflata la periferia (geografica) a Uniunii, asa ca energia ei politica e indreptata mai degraba spre refugiati, spre situatia din Siria, spre complicata relatie cu Rusia, spre gestionarea Brexit, spre intelegerea noii realitati din SUA.Sa notam totusi ca saptamana viitoare va veni la Bucuresti secretarul general adjunct al Comisiei Europene, Paraskevi Michou, pentru consultari pe MCV. Va fi un moment bun ca un oficial al Comisiei sa ia contact nemijlocit cu realitatea din Romania si sa faca o evaluare a situatiei. Sigur ca deocamdata vorbim de declaratii, nu de fapte in sine, si e putin probabil cu Bruxelles-ul sa reactioneze rapid. Dar poate avea o prima proiectie realista a ceea ce va urma.SUA au fost traditional cel mai puternic aliat al sustinatorilor statului de drept din Romania. Se intimpla in Administratia Obama, care a decis sa faca din Romania un cap de pod in regiune pentru interesele ei politice si militare. Ambasada, oficiali din Departamentul de Stat, congressmeni - tot timpul aparea o reactie cind lucrurile amenintau sa o ia razna la Bucuresti. Acum insa, toti functionarii sint prinsi in menghina politica a schimbarii de administratie la Washington si par anesteziati. E de asteptat ca, pina cind noua administratie Trump nu-si intra serios in piine, reactiile sa fie anemice. Administratia si birocratia functioneaza dupa aceleasi reguli ale supravietuirii peste tot in lume.un alt aliat traditional al statului de drept din Romania. Britanicii au de gestionat acum Brexit, si toata atentia lor e indreptata spre maximizarea "tranzactiilor" politice pe care le pot face cu cele 27 de state ramase in UE.si schimba legi dupa bunul plac, iar comunitatea internationala e mai degraba pasiva.Si mai e un lucru fundamental schimbat fata de 2012 si 2013:La acele momente, Traian Basescu avea o credibilitate externa puternica, in ciuda erodarii masive in plan intern. Era un presedinte veteran in Consiliul European, care stiuse sa faca un joc de aliante care a adus dividende Romaniei in momentele cind statul de drept era sub atac concertat. Klaus Iohannis e inca departe de credibilitatea lui Basescu din acei ani. Nu a reusit sa-si faca un profil extern suficient de puternic, si asta se va vedea.. USR acum invata sa faca politica. PNL e macinat de conflicte interne dupa dublul esec din 2016. Legea amnistiei are adepti in aproape toate partidele, o factiune importanta din PNL (cazurile notabile ale unor Daniel Zamfir, Lucian Isar) fiind decisa sa schimbe orientarea pro-justitie a PNL. Atacul la justitie primeste sprijin puternic de la trusturile media aliate, uneori lucrurile devenind caraghioase, precum sprijinul mediatic primit de Daniel Zamfir in emisiunile sotiei sale, Oana Zamfir (Antena 3).Cam asta e peisajul sinistru momentului. Mai sint doar citeva necunoscute. Mai are Dragnea vreo frina in drumul spre o restauratie totala, sau joaca rolul "eroului" pentru penalii din spatele lui? Poate Grindeanu sa-si manifeste vreun grad de autonomie fata de partid, sau e legat de miini si de picioare? Mai e Curtea Constitutionala in picioare?Vom afla in citeva luni raspunsul la toate intrebarile.