Mafia si ramasitele Statului. Cum arata planul distrugerii justitiei

Un modus operandi asemanator am vazut la Elena Udrea in ianuarie 2015, cand a lansat acuzatii grave intr-un interviu HotNews.ro la adresa sefului SRI, Florian Coldea si impotriva Laurei Codruta Kovesi. (Revedeti interviul aici si aici , e foarte util pentru a intelege ca tot ce fac azi Basescu si Ghita nu prea difera in esenta de actiunea Elenei Udrea de acum doi ani).In interviul amintit, Udrea sustine ca Ghita i-a facut “multe confidente” din interiorul sistemului, sugerand, la fel cum sugereaza Basescu si Ghita azi, ca este dispusa sa verse tot. A facut chiar o plangere la DNA sa arate ca nu se joaca. A spus atunci ca, la ordinul generalului Coldea, fostul ei sot, Dorin Cocos, i-ar fi dus 500 de mii de euro lui Ghita sa-si finanteze televiziunea. A fost cea mai grava acuzatie pe care n-a putut-o dovedi nici pana azi.Azi a venit insa confidentul Ghita cu o continuare la povestea inceputa de Udrea, avand aceleasi tinte ca Udrea si Basescu: Coldea si Kovesi. Intr-una din cele patru inregistrari date publicitatii, Ghita o acuza ca ar fi masluit dosarul Vantu la fel cum “sistemul” ar fi facut-o cu toti ceilalti moguli, Voiculescu, Sarbu sau Patriciu. Pe Coldea il acuza ca ar fi avut cunostinta de toate acestea si ca ar fi implicat in fabricarea dosarului lui Adrian Sarbu. La fel ca Udrea acum doi ani, nici Ghita nu prezinta vreun capat de proba, o dovada cat de mica in sprijinul celor spuse.In schimb, tot ca o forma de santaj, intr-una Ghita difuzeaza o inregistrare cu vocea lui Traian Basescu. Intrebat daca are “inregistrari cu toti”, fostul presedinte raspunde: “Coldea, doamna Kovesi, judecătoarea Camelia Bogdan. Bă, da' să vezi conversaţia când îmi spuneau că îl luăm pe Mustaţă din complet. Da? Hai băieţi să-l aruncăm în aer! Vreţi să-mi distrugeţi familia?”. Asta ar tine loc de proba, dar ma tem ca tot a santaj miroase. De acum, incendiul este total. Ghita se transforma din inamicul numarul unu, in eroul Antenei 3, pentru care santajul nu este chiar ceva strain.N-ar fi de mirare ca Ghita sa-l fi inregistrat pe Traian Basescu cu acceptul lui, intr-o regie gandita intr-una din intalnirile lor de la Clubul Diplomatilor. Aceasta varianta pare foarte probabila judecand dupa reactia sefului statului, care a confirmat autenticitatea inregistrarilor, spunand ca ele au fost facute “in cadrul unor discuţii private în ultimele luni ale anului 2016”, dar nu s-a aratat nici o clipa deranjat de faptul ca au fost date publicitatii.Daca la toate acestea adaugati episodul Black Cube, cucuveaua mov, chefurile din vie sau alte povesti din culisele serviciilor secrete, care i-a avut drept tinta tot pe Kovesi si Coldea, intr-o tentativa continua de compromitere, aveti o imagine ceva mai clara a unei actiuni fara precedent, de tip mafiot.Iar daca se confirma ca Traian Basescu a inregistrat in secret sefi de servicii, procurori sefi DNA si judecatori de la Inalta Curte in speranta ca va surprinde ceva compromitator, atunci vorbim despre “un stat mafiot”, exact cum spune fostul presedinte.Din pacate insa,In treacat fie spus, e bine ca Parchetul ancheteaza o posibila influentare a actului de justitie. Sa vedem daca toti cei de mai sus le vor spune procurorilor cum au masluit, falsificat, inventat si comandat dosare. Eu unul as fi curios sa aflam si cu ce scop facea Basescu la Cotroceni inregistrari ilegale cu Coldea, Kovesi sau Bogdan, in caz ca n-a vorbit gura fara el. Pentru viitoarele memorii? Din placere? Sau poate din reflex, premeditat, ca un fel de polita de asigurare?Aceasta lunga campanie de denigrare a SRI, DNA si a ideii de justitie in general a inceput cu ani in urma, fiind condusa in principal de personaje ca Vantu, Voiculescu, Patriciu sau Nastase. Dupa 2014, cand sistemul s-a intors inclusiv impotriva celor care l-au ajutat sa creasca, in marea coalitie impotriva justitiei au intrat Basescu, Udrea si Ghita. Inamicii de ieri au devenit astfel aliati de conjunctura, avand ca scop anihilarea sistemului care le pune in pericol libertatea si banii castigati din afaceri profitabile cu statul pe care tot ei l-au condus si sleit.Astfel, Basescu, Udrea si Ghita sunt dispusi sa se prezinte mai nou drept sefii, complicii sau uneltele unui sistem pe care il descriu ca fiind abuziv. Numai asa mai spera sa convinga publicul ca ei insisi ar fi victimele unor nedreptati. Fostul presedinte accepta sa joace in cele mai mizerabile scenete, sa se comporte ca ultimul santajist in roluri distribuite de “mafiotul Ghita”, cum il numea cand era presedinte. Doar in acest fel crede ca-si mai poate scoate protejata, fiica, ginerele si nepotul din incurcaturi.Cu totii, au asteptat atatia ani eliberarea de “sistem” sau la propriu, din puscarie. Lui Dragnea ii vine manusa campania dusa pe RTV, B1 TV si Antena 3, televiziuni care dezbat la nesfarsit pseudo-dezvaluirile lui Ghita sau rabufnirile fostului presedinte Basescu impotriva “binomului”. Aceasta operatiune de erodare a increderii in institutiile - cheie ocupa azi integral agenda publica. In loc sa vorbim despre calitatea indoielnica a noilor ministri, dezbatem daca nu cumva Voiculescu, Sarbu, Vantu, Adamescu si Ghita sunt victimele inocente ale unor abuzuri cumplite. Am uitat deja cu totii cum au subordonat statul, si asta cu doar cativa ani in urma. Desigur, sistemul a comis greseli cu nemiluita, dar dupa razboiul cu monstri de mai sus e usor sa faci pe moralistul. De pilda, una din erorile evidente este ca a inlaturat un monstru – pe Vantu – crescand alt monstru – pe Ghita.In aceasta atmosfera teribila, in paralel cu mituirea populatiei remarcata de Vlad Petreanu , Dragnea si PSD isi vor putea duce planul pana la capat. Acest plan este azi mai straveziu decat oricand si debuteaza maine in forta cu actiunea Avocatului Poporului. Ciorbea va ataca joi la Curtea Constitutionla legea 90, care impiedica un condamnat penal sa faca parte din guvern. Vor urma apoi schimbari masive in legislatia penala, anuntate deja public in programul de guvernare al PSD , unde nu gasim macar un singur rand despre lupta anti-coruptie. Ministrul justitiei, Florin Iordache, a spus deja ca o lege a amnistiei si gratierii este de bun augur. Din cate aud, vor promova proiectul depus deja in 2012, care prevede. Se anunta apoi o. Va urmaca metoda simpla si eficienta de schimbare a Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA. Foarte posibil ca majoritatea PSD/ ALDE/ UDMR sa forteze si ourmand ca unsa fie organizat pana in toamna. In acest fel,Sebastian Ghita a preferat sa fuga si sa piarda teoretic 13 milioane de euro, cat reprezinta cautiunea, cel mai probabil in asteptarea amnistiei promise de PSD.Cred ca toate treburile murdare vor fi lasate in sarcina guvernului Grindeanu, Liviu Dragnea urmand sa preia sefia executivului abia dupa ce sistemul va fi pus complet cu botul pe labe.. Sansele statului sunt mai mici, deoareceare majoritate in Parlament si Guvern. Televiziunile de stiri - cu doua exceptii - joaca impotriva statului. De asteptat ca o parte din servicii sa treaca de partea lor. De la CSM nu trebuie sa asteptam mare lucru.Inca nu e clar cum se pozitioneaza Inalta Curte dupa plecarea Liviei Stanciu la Curtea Constitutionala. Nici CCR nu e sigur ca va pastra o majoritate reformista. Pe atat se mai poate conta: presedintele Iohannis, cativa oameni din CCR, o parte din DNA, o parte din SRI si o mana de oameni din presa. Acestia au obligatia sa mearga mai departe, sa lupte pentru a pastra tot ce s-a castigat greu in ultimii zece ani.pe care le traverseaza Romania dupa integrarea in UE din 2007, incomparabil mai dificil decat tentativa de puci din 2012 si cu sanse minore de reusita. A inceput unsi dificil de stopat. Publicul a avut posibilitatea sa evite la vot dezastrul care se prefigureaza la orizont, dar a cam ratat momentul. Cei mai multi ma tem ca se vor lasa sedusi de cantecele de sirena ale Guvernului, dispus sa-i cumpere indulgenta cu bani cash. Daca planurile PSD nu vor fi zadarnicite, Romania va deveni primul stat din UE croit dupa chipul si asemanarea unor infractori dovediti. Prima tara europeana in care Mafia invinge ramasitele Statului.