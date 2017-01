​Guvern de tranzitie

Cum e posibil sa pui la un minister greu ca internele o fosta secretara de scoala din Videle, remarcata cel mult de clientii bancilor unde a lucrat ca obscur functionar si de Dragnea care a luat-o la Consiliul Judetean, impunandu-o la un moment dat subprefect in Teleorman? Ce declaratie de razboi mai explicita la adresa justitiei doriti decat nominalizarea lui Florin Iordache, considerat unul din cei care au dirijat din umbra Martea Neagra in 2013 si autor de legi pentru borfasi?Si cum altfel l-ar fi putut sfida pe seful statul mai grosolan decat anuntand-o pe Sevil Shhaideh la functia de vicepremier, avand pe mana doua ministere generoase: dezvoltarea si fondurile europene, dupa ce Klaus Iohannis a refuzat s-o numeasca premier? In fine, cum le poti rade altfel serviciilor in nas decat anuntand public ca, daca n-au vrut-o pe Shhaideh, asta e, sa se linga pe bot, nici Mihai Tudose, Gabriel Vlase, Georgian Pop şi Marius Nica n-au mai pupat ministere!Spuneam la sfarsit de an ca vom putea judeca intinderea compromisului facut cu sistemul judecand dupa componenta guvernului. N-am vazut mari concesii cu una sau doua exceptii. Pot presupune doar ca perspectiva ca Sorin Grindeanu, bine conectat la sistem, sa formeze, pilotat de altii, un pol de putere in partid l-a speriat atat de mult incat l-a impachetat cu oamenii lui de maxima incredere.In treacat fie spus, premierul desemnat a facut si azi figuratie la conferinta in care Dragnea a anuntat lista ministrilor, jucand solemn si grav rolul de marioneta cam rupta de realitate. Intrebat daca va schimba legea 90 care ii interzice lui Liviu Dragnea sa ajunga premier, varianta altminteri intoarsa pe toate fetele in spatiul public, Grindeanu a raspuns senin ca nu stie despre ce-i vorba. Liderul PSD a completat sec: “Iti explic eu”. O scena elocventa pentru ce urmeaza. Cu echipa de ministri anuntata azi, premierul Grindeanu va guverna pe baza explicatiilor primite de la Dragnea.Priviti inca o data componenta guvernului Grindeanu. Exact asa arata un cabinet de tranzitie, cu care nu doresti sa guvernezi patru ani, ci doar sa gestionezi temporar cotrolul puterii prin interpusi. Evident ca guvernul Grindeanu nu poate functiona pe termen lung si nici nu cred ca fost conceput pentru asa ceva. Pe Liviu Dragnea il opreste azi o condamnare sa ajunga premier si se mai impiedica intr-un proces aflat pe rol. Ambele probleme dispar insa daca majoritatea PSD-ALDE va reusi sa treaca repejor o amnistie in urmatoarele luni, pentru fapte sa zicem mai mici de cinci ani. Daca mai modifica si legea 90, atunci Klaus Iohannis nu va mai putea invoca nici legea, nici condamnarea penala deoarece ambele dispar.Cu Florin Iordache la ministerul justitiei, versat in rele, fiind unul dintre dirijorii actiunii Martea Neagra, tot scenariul de mai sus devine foarte plauzibil. Abia peste cateva luni, cand va scapa de condamari si dosare, Liviu Dragnea va putea visa cu adevarat la guvernul lui, cu el in frunte si cu o noua garnitura de executanti sub el sau, de ce nu, daca asculta si sunt cuminti, tot cu astia. Am auzit si varianta ca liderul PSD se gandeste inclusiv la Cotroceni si ca, din acest motiv, n-are nici un interes sa se uzeze la la varful guvernului. Personal, nu-l vad stand pe tusa inca trei ani intr-o tara imprevizibila ca Romania.In concluzie, ochii pe justitie! Aici e de asteptat sa se concentreze toate eforturile noii majoritati PSD/ALDE/UDMR in perioada imediat urmatoare, mai ales ca Tariceanu si Dragnea, aflati la conducerea Senatului si Camerei, sunt uniti un obiectiv comun. Am mai asistat la asalturi politice in trecut dar masa critica atinsa astazi in Parlament, schimbarea prioritatilor in UE si instalarea unei noi administratii la Casa Alba scad mult sansele unei interventii salvatoare de ultim moment.