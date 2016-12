Solutia Sorin Grindeanu, un reprezentant al noii generatii de PSD-isti: Efecte si riscuri

PSD: Multi dintre liderii PSD sint multumiti ca in locul unui om scos autoritar din joben de Dragnea (Sevil Shhaideh, care nu a tras in alegeri alaturi de oastea de partid) au acum un candidat care a tras cot la cot cu ei in cele doua campanii ale anului, un membru de partid care intelege nevoile liderilor locali.

Iohannis: Presedintele a spus ca vrea un candidat fara probleme penale si competent. Grindeanu pare sa indeplineasca ambele conditii. Mai mult: are deja o cultura a chestiunilor de securitate - dobindita prin cursurile de la Academia Nationala de Informatii si Institutul Diplomatic, e familiarizat cu politica SRI - prin prezenta in comisia parlamentara de control.

Serviciile (mai ales SRI): Vezi mai sus. Cred ca prin padurea Baneasa au sarit niste dopuri de sampanie. E greu de definit relatia lui Sorin Grindeanu cu serviciile, dar observam cum, incepind cu 2012, in cariera sa au aparut preocuparile pentru chestiuni de securitate si siguranta nationala. Contactele cu serviciile de informatii au venit, logic, ca urmare a prezentei sale in comisia parlamentara de control, dar e de presupus ca si in calitate de ministru al Comunicatiilor a avut dosare comune cu acestea. Concluzia? Un om expus informatiilor, culturii si problemelor ridicate de servicii e susceptibil sa umble cu manusi in zonele fierbinti ale executivului (justitie, parteneriate externe).

Profitind de deriva ideologica a frontului anti-PSD (vezi aici o excelenta analiza a lui Alexandru Gussi), PSD a stiut sa propuna figuri credibile, care sa atraga votantii ce se simteau parasiti de partidele asumate de dreapta. Sorin Grindeanu e un astfel de personaj, asa a reusit sa cistige judetul Timis la locale, un judet foarte complicat pentru PSD.Poate ca in decizia PSD de a-l trimite pe Grindeanu sa candideze la Timis mai putem citi si dorinta lui Liviu Dragnea de a scapa de potentiale amenintari la adresa postului sau. Grindeanu e un personaj respectat in partid.Cert e ca, propunindu-l pe Sorin Grindeanu ca premier, Liviu Dragnea a acceptat o solutie care impaca pe toata lumea.Ce se intimpla cu Liviu Dragnea insusi? Temerea lui majora a fost mereu sa nu piarda partidul. In cheia asta ar trebui citita propunerea initiala a lui Sevil Shhaideh, dar si declaratiile repetate din interviul de la Antena 3 ca Grindeanu nu va crea un pol alternativ de putere in partid. Va fi scutit Dragnea de problema asta? Vom vedea. Dar nu as miza totul pe subordonarea neconditionata a unui politician care a urcat treptele puterii cu o cadenta remarcabila.Ce se va intimpla cu Romania, cum va merge guvernarea? E prematur sa discutam despre asta. Avem doar doua elemente: programul PSD (unul cu multe promisiuni populiste, altele fezabile) si experienta anterioara cu Sorin Grindeanu. Multi dintre cei care au lucrat cu el in Parlament, Guvern si administratia locala spun ca e un administrator atent al bugetelor, un om care isi duce mereu la capat proiectele asumate, un om cu o ideologie mai degraba de centru, care nu s-a aratat predispus coruperii. Va accepta Grindeanu sa arunce Romania intr-o aventura fiscala doar pentru ca partidul ii va cere sa implementeze toate masurile propuse, indiferent de consecinte? Vom vedea, dar nu pare sa aiba profilul unui aventurier.Asadar, o evaluare mai degraba pozitiva din partea celor care il cunosc.Dar ramine o discutie."Nici macar nu-i o problema faptul ca a trecut pe la SRI. Decit un premier cu agenda coruptilor sau hotilor, mai bine unul care intelege provocarile de securitate intr-o zona complicata, intr-o perioada complicata", mi-a spus unul dintre oamenii satui de coruptii sau protectorii coruptilor din PSD. Poate ca e adevarat. Poate ca e solutia corecta pentru moment, in aceasta conjunctura interna si externa, cind atacurile la justitie in interesul personal al unor lideri PSD ar putea destabiliza din nou tara.Dar poate ca aceasta contaminare cu prea mult SRI, cu prea multa cultura de securitate dauneaza pe termen lung. Un om cu profilul politic si profesional al lui Sorin Grindeanu nu ar fi avut nevoie de asemenea proptele intr-o situatie ideala. Poate ca aceste proptele nici nu exista de-adevaratelea, dar prezenta acelor detalii biografice deranjeaza intr-o tara in care tot mai multi dintre demnitari isi agata la butoniera o diploma de la scoala serviciilor. Deranjeaza pentru ca are darul de a inhiba, pe termen lung, pornirea unor oameni normali de a intra in politica si administratie. Deranjeaza pentru ca elimina egalitatea de sanse. Cum sa ajung intr-o pozitie de decident daca eu nu vreau sa fac ANI?, se intreaba, pe buna dreptate, unii dintre acesti oameni. La fel cum se intreaba si unii antreprenori onesti care se trezesc infranti de concurenti cu puteri magice. Tara democratiei cu epoleti , cum plastic o descria Dan Tapalaga in 2014, nu se dezminte.