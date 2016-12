Cum va juca presedintele Iohannis

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a facut in aparenta o propunere greu de refuzat. Fost ministru al dezvoltarii, Sevil Shhaideh a mai depus juramantul la Cotroceni in fata lui Klaus Iohannis. Daca atunci n-a ridicat obiectii, ce motive ar avea acum s-o faca? Apoi, pare unanim acceptat ca doamna Shhaideh se bucura de o buna reputatie profesionala si nu ridica probleme de integritate.Faptul ca-i lipseste experienta politica n-ar trebui sa fie un impediment, cat timp acelasi Iohannis l-a numit pe tehnocratul Ciolos tocmai in virtutea faptului ca n-a petrecut o zi in vreun partid. In schimb, apar tot mai multe semne de intrebare asupra sotului sirian, angajat timp de douazeci de ani intr-un post guvernamental la Damasc. Ei, aici par sa fie probleme serioase.Va putea avea acces doamna Shhaideh la secretele statului roman avand in vedere trecutul sotului? Veti spune ca a avut deja, in calitate de ministru. De ce verificarile facute acum ar ajunge la un rezultat diferit de cele efectuate nu demult, in mai 2015? Ori anturajul si trecutul sotului o fac compatibila cu o functie de inalt demnitar in statul roman, ori nu.Pe de alta parte, nu stim precis in ce masura un premier cu sot angajat 20 de ani intr-un post pentru regimul Assad? Cum va negocia viitorul premier Shhaideh cu sot sirian (despre care nu stim mare lucru)de la americani?, va avea in subordine. Cine? Cineva al carui partener de viata se declara pe Facebook, potrivit unei investigatii RiseProject si din clipa asta nu mai stim exact despre cine vorbim,Evident, ne putem intreba de ce n-am aflat toate astea de acum un an jumate. Cum de le-a scapat asta serviciilor? E posibil ca sotul sa fi trecut pe sub radar atunci. Doamna Shhaideh era la vremea respectiva doar ministru la dezvoltare. Toate aceste detalii nu aveau chiar atat de multa importanta.Din punct de vedere strict legal, daca doamna Shhaideh n-are condamnari sau anchete in curs, pare perfect compatibila cu functia de premier. Evaluarea finala insa cred o vor face cei care se pricep la siguranta nationala, la parteneriate externe si relatii in NATO, iar decizia o va lua Klaus Iohannis.Dar nici in ce consta competenta si profesionalismul doamnei Shhaideh nu ne-am lamurit pe cifre si date obiective. Pentru asta, ar trebui sa ne uitam mai detaliat la cum a impartit banii baronilor. Totul a fost perfect? Chiar asa, a reusit sa se acopere cu hartii la fiecare ordin politic de la Dragnea si executat administrativ?Se pare ca da, din moment ce a reusit sa evite complicitati penale, desi a lucrat 20 de ani in administratia celor mai rapace baroni din Romania: Nicusor Constantinescu si Radu Mazare. Faptul ca n-o gasim prin dosare penale decat cel mult ca martor denota mai degraba inteligenta si abilitate, nu neaparat onestitate. Nu poti functiona totusi in anturaje atat de toxice atat de mult timp si sa pretinzi ca esti vreun sfant.Spre ghinionul lui, presedintelui Iohannis i s-a complicat putin viata din cauza modului absolut stupid in care s-a propagat stirea in presa occidentala, prezentand Romania un fel de nou pol al progresismului prin faptul ca e prima tara din UE care propune premier musulman si femeie pe deasupra. Sigur, noi n-avem o problema cu refugiatii, faptul ca omul de incredere propus de Dragnea e musulman e o pura intamplare si gestul n-are nici un fel de semnificatie politica. A-l refuza insa va fi privit inevitabil de presa occidentala la fel de stupid: l-a respins oare doar pentru ca-i musulman?Una peste alta, orice decizie ar lua, nu va fi usor de luat si de justificat. In discutie sunt predicate importante care trebuie gestionate cu atentie pentru a nu lansa in exterior si in interior mesaje eroanate, de pilda un presedinte minoritar respinge o propunere de premier doar pentru ca ar fi musulman.Daca nu o numeste pe Shhaideh, Klaus Iohannis va intra in coliziune frontala cu marele castigator al alegerilor. PSD il va acuza ca incalca “vointa alegatorilor” si incepe circul. De vazut daca amenintarile lui Dragnea in acest caz se vor concretiza intr-o tentativa de suspendare. Totusi, va fi cam complicat pentru PSD sa mobilizeze alegatorii. Ce sa le spuna? Ca Iohannis a refuzat sa numeasca premier o femeie musulman avand un sot cu legaturi dubioase? Cu asta nu va convinge publicul romanesc, altfel destul de intolerant. Daca liderul PSD intinde totusi coarda, desi nu cred ca o va face, vom avea o criza politica.Pe de alta parte, daca accepta propunerea in conditiile ultimative inacceptabile stabilite de Dragnea la Cotroceni, autoritatea presedintelui Iohannis se face tandari. In plus, risca sa-si ostilizeze Biserica Ortodoxa. Mitropolitul Clujului, Andrei Andreicut a declarat public ca si-ar fi dorit un premier “crestin si ortodox”. E de presupus ca tot clerul ortodox gandeste la fel.Apoi, nici electoratul PSD, deja asmutit chiar de Liviu Dragnea si de liderii partidului impotriva “strainilor”, nu pare sa digere usor propunerea. Cu Sevil Shhaideh, PSD anuleaza practic discursul nationalist cu care s-au obisnuit in campanie. Mai mult, multora li se pare o propunere in bataie de joc, desi eu cred ca n-ar trebui ca religia sau etnia cuiva sa conteze.Inclin sa cred caCapetele de informatii de pana acum ne arata ca Sevil Shhaideh nu prezinta garantii ca poate exercita fara riscuri functia de premier. In primul rand,, in fruntea statului si sa o prezinte publicului ca atare. Asa ceva se intampla, poate, in Medellin, in Brazilia lui draga sau in alte state sud-americane conduse de carteluri.In concluzie, cred ca Liviu Dragnea s-a grabit cu propunerea crezand ca o tara se conduce la fel ca un judet, ca Romania e un fel de Teleorman mai mare, unde-si pune El, Supremul, oamenii de incredere in posturi - cheie in mod arbitrar, fara sa-i pese de consecinte. Liderul PSD a facut un joc politic marunt, a dovedit ca n-are anvergura pentru a conduce o tara si ca nu vede mai sus de genunchiul broastei. Tot aroganta risca sa invinga si de aceasta data PSD. Dragnea s-a crezut jupanul Romaniei inainte de a pune mana pe putere. Dar a actionat ca un simplu capitan de judet. Din acest motiv, risca sa piarda totul dupa ce a castigat totul.Exista, desigur, varianta ca d-na Shhaideh sa-si anunte singura retragerea. Un asemenea gest l-ar umple de ridicol pe liderul PSD, parasit de singurul om in care si-a pus toata increderea.