In plus, Bucurestiul are in continuare probleme la reteaua de statii care monitorizeaza calitatea aerului, existand defectiuni.Cele 2000 de statii amplasate in Europa calculeaza indicele calitatii aerului pe baza a cinci poluanti principali care dauneaza sanatatii oamenilor si mediului: [DCD1] pulberi in suspensie (PM2,5 si PM10), ozon troposferic (O3), dioxid de azot (NO2) si dioxid de sulf (SO2).