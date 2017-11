Harta interactiva care ne arata in timp real calitatea aerului din Europa

O harta interactiva care face posibila evaluarea calitatii aerului in timp real, de-a lungul Europei, a fost lansata in aceasta saptamana. "Poluarea aerului este un ucigas invizibil, asa ca indexul pentru calitatea aerului este necesar pentru a informa cetatenii europeni despre starea aerului pe care il respira", afirma Karmenu Vella, comisar al mediului pentru UE, citat de Phys Numita "European Air Quality Index", harta a fost lansata de European Environment Agency (EEA) si de Comisia Europeana, si contine informatii actualizate din ora in ora cu ajutorul a mai mult de 2.000 de statii de monitorizare din Europa.Harta poate fi consultata aici: http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index Cele 2.000 de statii sunt marcate pe harta cu lumini colorate, care variaza de la verde la rosu inchis -care arata ca nivelul a cel putin unuia dintre poluanti -ozon, dioxid de sodiu, dioxid de sulf, PM10 si PM2.5- este "foarte grav", putand patrunde in plamani si in circulatia sanguina.Punctele gri apar in mai multe state membre EEA, precum italia, grecia, Islanda si Turcia, avertizand ca acestea nu transmit datele in timp real.Harta este un instantaneu care arata calitatea aerului de la o anumita ora, din decursul ultimelor doua zile. Apasand pe un anumit punct de pe harta, ai accesul la un grafic care rezuma calitatea aerului din ultimii 100 de ani.Profilul unei anumite tari ofera, de asemenea, o prezentare generala a poluarii medii anuale si a mortilor premature survenite in respectiva zona. Desi EEA sustine ca poluarea aerului s-a mai diminuat in ultimii ani, "mai mult de 80% dintre cetatenii europeni respira un aer care nu se ridica la standardele Organizatiei Mondiale a Sanatatii", citeaza aceleasi surse.