Proiectul "Padurea de Maine": Peste 21.000 de arbori plantati la Poieni-Solca, pe o suprafata forestiera degradata

Material sustinut de AAP si Holzindustrie Schweighofer

Padurea de maine - Prima plantare Foto: AAP

Proiectul "Padurea de Maine", lansat pe 29 septembrie 2017, isi propune sa ii ajute pe proprietarii privati de paduri, in urmatorii 7 ani, sa regenereze suprafetele forestiere degradate din toata Romania.Sambata trecuta s-a desfasurat prima actiune de plantare la Poieni-Solca, judetul Suceava. Suprafata de 4,7 hectare pe care s-a facut plantarea este administrata de Ocolul Silvic Solca. Padurea a fost taiata in anii '90 si, in urma retrocedarilor, fragmentarea proprietatii (numarul ridicat de proprietari din zona afectata) nu a permis gospodarirea corecta a acesteia. Padurea nu s-a refacut in mod natural iar proprietarii nu au avut fondurile necesare pentru reimpadurire.Sambata s-au plantat peste 21.000 de puieti de brad, molid, frasin, paltin si arin, in conformitate cu proiectul de reimpadurire elaborat de Ocolul Silvic Solca, verificat de specialisti in silvicultura si biodiversitate de la Universitatea din Suceava. Ocolul Silvic Solca va superviza lucrarile de completare si intretinere pana in anul 2023 pentru a asigura refacerea completa a padurii replantate.Proiectul "Padurea de Maine" vine in sprijinul micilor proprietari oferind puieti, materiale de plantare, logistica, voluntari si specialisti, acoperind toate costurile aferente. Proiectul isi propune ca pe durata celor 7 ani sa faciliteze plantarea a 1 milion de puieti. Scopul este acela de a sprijini proprietarii de paduri care nu au capacitatea sa regenereze padurile degradate, de a crea un puternic impact pozitiv la nivelul comunitatilor locale, care vor fi implicate activ in proiect si de a contribui substantial la conservarea resurselor forestiere, la prevenirea eroziunii, alunecarilor de teren si inundatiilor din zonele respective."In cadrul proiectului 'Padurea de Maine' am primit deja cereri pentru zece suprafete eligibile. Acestea sunt in curs de analiza si pregatim selectia proiectelor pentru plantarea de primavara. Ma bucur ca am putut demara proiectul pe teren inca din toamna aceasta si ca am putut veni in sprijinul proprietarilor terenului forestier degradat de la Poieni-Solca. Pe aceasta suprafata era practic imposibil ca vegetatia forestiera sa se refaca in mod natural", a declarat Ionut Apostol, coordonatorul proiectului "Padurea de Maine"."Padurea de maine" este un proiect multianual elaborat de Asociatia Administratorilor de Paduri si de Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava, cu sprijinul Holzindustrie Schweighofer.Proiectul raspunde unei nevoi urgente de reimpadurire a terenurilor private. Terenurile forestiere s-au retrocedat in mai multe etape, iar diferite situatii au dus, in unele cazuri, la degradarea padurilor. Exista subventii pentru impadurire (padurile plantate pe terenuri non-forestiere), dar nu pentru replantare in aceste zone.Campania de replantare este deschisa oricarui proprietar privat de padure si oricarei primarii, care pot depune propuneri pe www.padureademaine.ro, o platforma in care potentialii solicitanti si orice parte interesata pot gasi informatii detaliate despre proiect, metodologia si progresul acestuia.