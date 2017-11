webPR: Campania ECOTIC "Statia de Reciclare" ia startul in etapa II din judetul Prahova

"Statia de Reciclare" este o campanie de informare si colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), lansata de Organizatia ECOTIC in iunie 2016 si dedicata in special mediului rural, dar si celui urban din Romania. Dupa ce a strabatut judetele Iasi, Brasov, Arges si Sibiu, Statia de Reciclare ia startul in cea de-a doua etapa din Judetul Prahova, incepand din 16 noiembrie 2017, cu ajutorul Consiliului Judetean Prahova, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor" Prahova, Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova si ROSAL Ploiesti.





In anul 2017, Romania are o tinta nationala obligatorie de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) de 45%. In acest context, Organizatia ECOTIC a lansat, in anul 2016, doua campanii nationale - una dedicata mediului urban (Orase Curate) si una dedicata in mod preponderent mediului rural (Statia de Reciclare) menite sa acopere cat mai bine teritoriul si sa transmita mesajul necesitatii colectarii si reciclarii corecte e DEEE unui public cat mai larg.





Dupa ce a trecut prin localitati din judetele Iasi, Brasov, Arges si Sibiu, "Statia de Reciclare" a ajuns, incepand din 17 octombrie 2017 si in judetul Prahova. Primele localitati vizitate au fost Boldesti Scaieni, Blejoi, Bucov, Paulesti si Plopeni. Incepand cu data de 16 noiembrie 2017, Caravana ECOTIC va vizita inca cinci localitati, in cadrul celei de-a doua etape a campaniei prahovene. Localitatile vizitate vor fi:

Varbilau (16 - 18.11.2017)





Magureni (19 - 21.11.2017)





Aricestii Rahtivani (22 - 23.11.2017)





Barcanesti (25 - 27.11.2017)





Gorgota (28 - 30.11.2017)





Pentru incurajarea predarii corecte spre reciclare a electricelor si electronicelor uzate, fiecare locuitor care va aduce la Caravana ECOTIC minim 5 kg cumulate de astfel de deseuri va primi un premiu instant si va participa la o tombola cu premii atractive.





Preluarea de la domiciliu a echipamentelor voluminoase (TV, frigidere, masini de spalat) este gratuita.





Pentru mai multe detalii, www.ecotic.ro









Despre ECOTIC:

ECOTIC este o organizatie colectiva nonprofit care gestioneaza deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) in numele a peste 600 de producatori si importatori afiliati. ECOTIC asigura si supervizeaza intregul proces de preluare, transport, dezmembrare si reciclare astfel incat, la final, DEEE sa nu mai reprezinte un pericol. Peste 100.000 tone DEEE au fost gestionate in sistemul ECOTIC, in cei 10 ani de activitate. Consultanta prompta si specializata oferita producatorilor de echipamente electrice, baterii si acumulatori este un element definitoriu al ECOTIC. Mai multe detalii gasiti pe www.ecotic.ro, pe pagina de Facebook dedicata Organizatiei ECOTIC, precum si pe pagina LinkedIn a Organizatiei ECOTIC.