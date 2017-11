Avertizari de vant si ceata luni dimineata

Meteorologii au emis luni dimineata Cod galben de ceata pentru judetele Vrancea, Galati, Iasi, Neamt, Bacau, Cod galben de vant in judetele Sibiu, Gorj, Valcea, Caras-Severin, Buzau, Prahova, Arges si Dambovita si Cod portocaliu de vant la munte in Arges si Prahova.





In judetele Arges si Prahova, la altitudini de peste 2.000 de metri, vantul va atinge la rafala luni dimineata pana la 100-110 km/h.









In judetele Vrancea, Galati, Iasi, Neamt, Bacau ceata va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri.





Averizarea cod galben de vant este in vigoare pana la ora 11.30 in Caras-Severin si pentru zonele de munte ale judetelor Hunedoara, Buzau, Prahova, Arges si Dambovita. In aceste judete, scrie News.ro, la peste 1.700 metri altitudine, vor fi intensificari ale vantului care la rafala vor atinge si depasi 70 - 90 de kilometri la ora, iar in Caras-Severin si Hunedoara se vor inregistra si ploi.





Pentru judetele Gorj si Valcea, avertizarea cod galben va fi valabila pana la ora 11.00, interval in care in zonele inalte, la altitudini de peste 1.700 de metri altitudine, vor fi intensificari ale vantului care vor depasi la rafala 70-80 de kilometri la ora, iar totodata se vor inregistra ploi.