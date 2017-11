webPR: Inscrierile pentru Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat pe ultima suta de metri

Pe 2 octombrie 2017 s-a deschis sesiunea de inscrieri pentru cea de-a IX-a editie a concursului "Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat", proiect de traditie al Organizatiei ECOTIC. Companiile, institutiile publice, institutiile de invatamant si ONG-urile sunt invitate sa isi inscrie proiectele dedicate mediului direct pe website-ul competitiei, www.premiilepentrumediucurat.ro.

Premiile oferite castigatorilor celor patru categorii sunt menite sa ofere sprijin in derularea ulterioara a proiectelor:

Institutii de invatamant - sistem tabla interactiva

Companii - bicicleta electrica

Institutii publice - videoproiector

ONG - un pachet de servicii de branding si comunicare

Data limita de inscriere a proiectelor este 24 noiembrie 2017. Proiectele vor fi evaluate de un juriu de specialitate iar premiile pentru cele patru categorii de concurs vor fi acordate in cadrul evenimentului festiv "Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat", ce va avea loc pe 12 decembrie 2017, la Hotel Novotel din Bucuresti.

Pentru mai multe detalii, www.premiilepentrumediucurat.ro.





"Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat" este concursul Asociatiei ECOTIC, organizat la nivel national si dedicat initiativelor de protectie a mediului si conservare a resurselor planetei. Concursul are patru categorii, fiind invitate sa se inscrie companii, institutii de invatamant, institutii publice si ONG-uri ce au dezvoltat, incepand din luna octombrie 2016, proiecte dedicate mediului. Conditia esentiala este ca aceste proiecte sa fie intr-un stadiu suficient de avansat pentru a prezenta rezultate, chiar si intermediare.Inscrierile continua pe www.premiilepentrumediucurat.ro prin accesarea formularului online de inscriere, disponibil la adresa https://www.premiilepentrumediucurat.ro/inregistreaza-proiect/ "Invitam ca in fiecare an organizatiile care deruleaza proiecte de protectia mediului si CSR sa le inscrie in editia 2017 a concursului Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat. Miza initiativei ECOTIC este de a populariza si premia proiectele cu cel mai mare impact asupra comunitatilor carora se adreseaza si de a oferi exemple de bune practici" Valentin Negoita - Presedintele ECOTIC.Concursul este organizat cu sprijinul Ministerului Mediului, Info Cons, Hotnews, Carturesti, The Diplomat - Bucharest, CCIFER, eleven, ROGBC, Let's do it Romania, Junior Achievement Romania si Image Factory.