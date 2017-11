Un padurar din Reghin a fost agresat si sechestrat de un grup de persoane surprinse in timp ce taiau ilegal arbori

"Aflat in patrulare intr-o padure de stat administrata de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, padurarul Ioan N. a observat un grup de mai multe persoane, cu doua atelaje, care taiasera ilegal 15 arbori din fondul forestier de stat. Prima caruta a parasit locul, padurarul incercand sa imobilizeze a doua caruta si sa identifice suspectii. In acel moment, acesta a fost lovit din spate cu un obiect metalic, in zona capului, provocandu-i-se leziuni. Ulterior, Ioan N. a fost lovit de mai multe persoane cu obiecte contondente, provocandu-i alte leziuni la nivelul bratelor, piciorului, trunchiului si in zona fetei. Angajatul Romsilva a fost imobilizat timp de 20 de minute de catre grupul de suspecti, impiedicandu-l sa foloseasca telefonul mobil pentru a solicita ajutor", se arata in comunicatul Romsilva.Padurarul fost internat cu multiple leziuni la Spitalul Municipiului Reghin, politistii din cadrul IPJ Mures efectuand cercetari in acest caz.In acest an, agresiunile asupra personalului silvic din cadrul Romsilva s-au inmultit cu 50%, iar anul trecut au inregistrate 22 de astfel de evenimente, potrivit sursei citate.Regia Nationala a Padurilor ¬ Romsilva a intensificat activitatile de paza si control in fondul forestier de stat, ceea ce a condus la o scadere a taierilor ilegale cu 16,27% anul trecut si cu inca 25,75% in primul semestru al acestui an, potrivir Romsilva.