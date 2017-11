Macaleandrul albastru (Tarsiger cyanurus) este o specie care cuibareste in molidisurile batrane si nedisturbate din taiga siberiana, avand populatii mici, izolate si in Finlanda.Specie migratoare, petrece iarna in Sud - Estul Asiei si ajunge in Europa doar in mod accidental, potrivit sursei citate.