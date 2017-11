UPDATE Cod galben de ceata in mai multe judete sambata dimineata

Meteorologii au emis, sambata dimineata, mai multe atentionari de Cod galben de ceata pentru judele Covasna, Alba, Brasov, Harghita, Sibiu, Mures, valabile pana la ora 10.00. De asemenea, Administratia Nationala de Meteorologie au prelungit atentionarea de Cod galben de ceata pentru Timis si Arad si au extins-o si asupra judetului Hunedoara.

Astfel, potrivit meteorologlor, pe vai si in zone joase din aceste judete prezenta cetei reduce vizibilitatea local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.

Pana la ora 8.00 a fost atentionare de Cod galben de ceata si in judetele Timis, Arad si Caras-Severin.

Atentionarea de Cod galben a fost prelungita pentru judetele Timis si Arad, care ar fi trebuit sa iasa de sub ceata la ora 8.00, pana la ora 11.00. De asemenea, tot pana la ora 11.00 este sub atetionare de Cod galben de ceata si judetul Hunedoara. In aceste zone, fenomenul este mai intens prin vai si depresiuni