Meterologii au emis Cod galben de intensificari ale vantului pentru urmatoarele ore in judetele Constanta, Iasi, Botosani, Neamt, Suceava, Buzau, Prahova, Arges, Dambovita, Valcea, Braila, Ialomita, Calarasi, Mehedinti, Dolj.





In zonele joase de relief, vantul va avea la rafala viteze in general intre 55 - 65 km pe ora, in zonele montane pot atinge si viteze de 90 -100 de km pe ora, la peste 1500 de metri.