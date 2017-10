Viscolul se retrage partial. La munte, Cod galben de vant pana maine. Temperaturile vor continua sa scada

Meteorologii au actualizat avertizarile meteorologice de Cod portocaliu de ninsori viscolite si Codul galben de vant, astfel incat cele mai multe zone din judetele Timis, Arad, Bihor, Salaj si Satu Mare au scapat de vremea rea, in timp ce durata de manifestare a fenomenelor meteorologice periculoase a fost redusa de la ora 23.00 la ora 18.00. Totodata, ANM a emis o noua atentionare de Cod galben de intensificari ale vantului, pentru zona de munte, valabila de luni, de la ora 18.00, pana marti, la ora 12.00.





Cele mai multe regiuni ale judetelor Timis, Arad, Bihor, Salaj si Satu Mare au iesit de sub Cod galben, potrivit ANM (vezi harta 1).









Pana la ora 18.00, luni, la munte vantul va sufla tare, rafalele vor depasi 70...80 km/h, iar pe crestele Carpatilor Orientali si Carpatilor Meridionali 100...120 km/h.





Local va continua sa ninga viscolit, vizibilitatea va scadea temporar sub 50 m si se va depune strat de zapada.





Tot pana la aceeasi ora, vantul va continua sa prezinte intensificari in majoritatea regiunilor, cu viteze la rafala in general intre 55 si 65 km/h, iar indeosebi in sud-vestul, centrul si nord-estul tarii, local peste 75 km/h.





Procesul de racire a vremii va continua, iar intensificarile de vant vor determina amplificarea senzatiei de rece.





Unele intensificari ale vantului se vor semnala in orele amiezii si in regiunile vestice. In Maramures si Transilvania, trecator si pe arii restranse vor fi precipitatii slabe, mixte.









Incepand cu ora 18.00, va intra in vigoare o atentionare de Cod galben de intensificari ale vantului si transport de zapada la munte. (VEZI HARTA 2)





Vantul va continua sa prezinte intensificari la munte, unde viteza la rafala va mai depasi temporar 65¬70 km/h, iar in zona inalta a Carpatilor Meridionali si a Carpatilor de Curbura, rafalele vor depasi 90 km/h, viscolind ninsoarea si spulberand zapada.

Intensificari ale vantului cu viteze de peste 55...60 km/h si local 70 km/h vor fi si in nordul Moldovei.





Vremea va deveni rece in toate regiunile, astfel incat temperaturile minime vor fi negative, in noaptea de luni spre marti (30/31 octombrie), in jumatatea de nord a tarii, iar in noaptea de marti spre miercuri (31 octombrie/01 noiembrie) in toate regiunile.

Harta 2