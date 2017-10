Cod galben de ninsori si vant, sambata dimineata, in sapte judete

Sambata dimineata, judetele Mehedinti, Gorj, Caras-Severin, Prahova, ,Arges, Dambovita si Valcea, in zonele montane, sunt sub atentionare de Cod Galben de vant si ninsori, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie.

Astfel, in Mehedinti si Gorj, in zonele de munte, vantul ar putea depasi pana la ora 9 dimineata 70-80 km/h, iar tot pana la aceeasi ora in Caras-Severin, la altitudini de peste 1700 de metri, vantul va depasi la rafala 90-100 km/h si va ninge.

La Valcea, Prahova, Arges si Dambovita va ninge si va bate vantul cu 70-80 km pe ora la altitudini de peste 1700 de metri.