Cod portocaliu de ploi in Tulcea, Cod galben de vant in 6 judete din tara, pana spre orele pranzului

Judetul Tulcea se afla, luni dimineata, sub avertizare de Cod portocaliu de ploi, descarcari electrice pana la ora 10.00, iar pana la ora 12.00, alaturi de Constanta, sub avertizare de intensificari ale vantului, ce vor depasi la rafala, local, 55 km/h. Alte patru judete sunt sub avertizare de Cod galben de vant pana la ora 14.00.





Judetele Iasi, Vaslui, Botosani si Galati se afla pana la ora 14 sub avertizare de intensificari ale vantului ce vor depasi la rafala 55...60 km/h, trecator 70 de km/h, spun meteorologii.





In Constanta si Tulcea, vantul va avea intesificari care vor depasi la rafala 55 km/h.