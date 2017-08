Nivelul apei din jurul statului Florida creste de sase ori mai repede decat media planetara

Cresterea nivelului apei, din jurul statului Florida, a transformati inundatiile dintr-un fenomen meteo extrem, in ceva obisnuit, potrivit IFL Science Mai mult decat atat, uraganele si alte furtuni puternice devin din ce in ce mai puternice.In ciuda tuturor evidentelor, guvernatorii si senatorii care neaga de cele mai multe ori schimbarile climatice sunt repusi la putere, prin vot, in aceasta zona. Rezultatul este ca in loc sa se faca investitii in masuri de prevenire a schimbarilor climatice, strazile din Miami sunt literalmente ridicate pentru a opri inundatiile.Un nou studiu, publicat in Geophisical Research Letters, sugereaza ca nici aceste masuri comice de scurta durata nu vor fi suficiente pentru a opri fluxul. Nivelul apei pe intreg globul creste in fiecare an, dar in jurul coastei Floridei creste de trei pana la sase ori mai repede decat in medie.