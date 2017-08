Vremea in minivacanta de Sfanta Maria: Romania, sub Cod galben si portocaliu de canicula, pana sambata seara, dupa care va intra sub averizare de ploi si vijelii

Agentia Nationala de Meteorologie a emis vineri doua noi avertizari meteorologice, una de canicula si disconfort termic, valabila sambata intre orele 9.00 si 18.00, si una de ploi si vijelii, valabila incepand de sambata, 12 august, ora 18.00. Instabilitatea atmosferica va afecta la inceput jumatatea de vest a tarii, urmand ca in a doua parte a zilei de duminica si duminica spre luni sa se extinda si asuprea celorlalte regiuni.





Valul de caldura va persista, sambata, in zonele joase de relief din sudul, centrul si estul teritoriului, unde pe arii extinse indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si depasi pragul critic de 80 de unitati. (Vezi Harta 1)





In judetele Mehedinti si Dolj disconfortul termic va fi deosebit de accentuat si se vor inregistra frecvent temperaturi maxime de 38...39 de grade.





In Muntenia, nordul si estul Olteniei, sudul Banatului si in cea mai mare parte a Moldovei si Transilvaniei, disconfortul termice se va mentine ridicat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 35 si 37 de grade.





Incepand din dupa-amiaza zilei de sambata (12 august), in schimb, in jumatatea de vest a teritoriului vor avea loc averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si caderi de grindina. (Vezi harta 2)





In judetele Mehedinti, Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor, Hunedoara, precum si in zona de munte a judetelor Cluj, Alba si Gorj, indeosebi pe parcursul noptii de sambata spre duminica (12/13 august) in intervale scurte de timp se vor inregistra cantitati de apa de peste 50...60 l/mp si izolat 80...90 l/mp.





In Maramures, nordul Crisanei, vestul Transilvaniei si in sudul si estul Olteniei, cantitatile de apa vor depasi 25...30 l/mp si pe arii restranse 50 l/mp.





In dupa-amiaza zilei de duminica (13 august) si la inceputul noptii de duminica spre luni (13/14 august), manifestari specifice instabilitatii atmosferice vor aparea si in celelalte regiuni, dar pe arii mai restranse, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. In cea mai mare parte a Munteniei si local in Dobrogea si Moldova disconfortul termic va fi ridicat si se vor mai inregistra temperaturi maxime in jurul valorii de 35 de grade.





Harta 2 - Vijelii