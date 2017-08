"Statia de Reciclare" - Sibiu: rezultatele primei etape 

Articol webPR

"Statia de Reciclare" este o campanie de informare si colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), lansata de Organizatia ECOTIC in iunie 2016 si dedicata in special mediului rural, dar si celui urban din Romania. "Statia de Reciclare" a luat startul si in Judetul Sibiu, incepand din 18 iulie 2017, cu sustinerea Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, Agentiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Sibiu, RECHORALEX, precum si cu sprijinul informativ al Garzii Nationale de Mediu Sibiu. In prima etapa a campaniei au fost colectate 15 tone DEEE.





In anul 2017, Romania are o tinta nationala obligatorie de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) de 45%. In acest context, Organizatia ECOTIC a lansat, in anul 2016, doua campanii nationale ¬ una dedicata mediului urban (Orase Curate) si una dedicata in mod preponderent mediului rural (Statia de Reciclare) menite sa acopere cat mai bine teritoriul si sa transmita mesajul necesitatii colectarii si reciclarii corecte a DEEE unui public cat mai larg.





Dupa ce a trecut prin localitati din judetele Iasi, Brasov si Arges, "Statia de Reciclare" a ajuns, incepand din 18 iulie 2017 si in judetul Sibiu. Primele localitati vizitate au fost Dumbraveni (18-20 iulie), Mosna (21-23 iulie), Copsa Mica (24-26 iulie), Avrig (27-29 iulie) si Cristian (30 iulie - 1 august).





1000 de persoane din cele 5 localitati vizitate au predat spre reciclare 15 tone deseuri de echipamente electrice si electronice.





Pana la finalul campaniei, Caravana ECOTIC va vizita 15 localitati sibiene.





Pentru mai multe detalii, www.ecotic.ro