Un profesor american propune inlocuirea cainilor si pisicilor cu hamsteri ca animale de companie, pentru reducerea incalzirii globale

"Reducerea ratei de detinere de caini si pisici, poate in favoarea altor animale care ofera aceleasi avantaje emotionale si de sanatate ar reduce considerabil acest impact", afirma profesorul Gregory S. Okin, de la UCLA, in studiul sau "Impactul asupra mediului al consumului de carne de catre caini si pisici", publicat in 2 august in revista PLOS One.Acesta sugereaza mai degraba achizitionarea de animale de companie precum hamsteri, reptile sau pasari, dar si erbivore precum caii.Americanii detin cele mai multe animale de companie din lume, cu 163 de milioane de caini si pisici, dar numarul acestora creste in tari precum China.Studiul pune in discutie emisiile de gaze cu efect de sera generate de industria pentru producerea carnii consumate de caini si pisici.