Campania ECOTIC „Orase Curate” prezinta rezultatele din Piatra Neamt si Galati

Articol webPR

Organizatia ECOTIC, in parteneriat cu autoritatile si companiile de salubritate locale, continua, de-a lungul anului 2017, campania nationala „Orase Curate”. Dupa trecerea prin Botosani, Filiasi, Targu Mures, Dorohoi si Braila, intre 3 – 28 iulie 2017, locuitorii din Piatra Neamt si Galati au fost informati si încurajati sa devina constienti de problema deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) si de necesitatea de a le preda corect spre reciclare.Astfel, in perioada campaniei, orice locuitor al celor doua municipii care a predat un deseu de minim 10 kg cumulate la punctele de colectare municipale, a primit un premiu instant. Punctele de colectare au fost amplasate în zone anuntate din timp catre populatie, prin intermediul materialelor de comunicare.La final de campanie, cele doua orase au raportat un total de aproximativ 6800 kg DEEE colectate. Locuitorii din Galati au predat o cantitate de aproximativ 5300 kg deseuri electrice, iar cei din Piatra Neamt aproximativ 1500 kg DEEE.Campaniile din Piatra Neamt si Galati au continuat, in anul 2017, programul national „Orase Curate”, un program itinerant al Organizatiei ECOTIC, dedicat colectarii DEEE in mediul urban.Pentru mai multe detalii: www.ecotic.ro ECOTIC este o organizatie colectiva nonprofit care gestioneaza deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) în numele a peste 600 de producatori si importatori afiliati. ECOTIC asigura si supervizeaza întregul proces de preluare, transport, dezmembrare si reciclare astfel încat, la final, DEEE sa nu mai reprezinte un pericol. Peste 100.000 tone DEEE au fost gestionate în sistemul ECOTIC, în cei 10 ani de activitate. Consultanta prompta si specializata oferita producatorilor de echipamente electrice, baterii si acumulatori este un element definitoriu al ECOTIC. Mai multe detalii gasiti pe www.ecotic.ro, pe pagina de Facebook dedicata Organizatiei ECOTIC, precum si pe pagina LinkedIn a Organizatiei ECOTIC.