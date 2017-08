Recensamantul berzelor din Romania s-a incheiat. Au fost identificate 8000 de berze albe si 2.800 de cuiburi, dintre care 1000 de cuiburi noi

La recensamant au participat peste 2600 de romani, care si-au instalat aplicatia pe telefonul mobil, iar acesta a devenit cel mai de succes proiect de citizen science din Romania, spun initiatorii."Aplicatia "Uite Barza!" a fost instalata pe 2.609 de telefoane mobile, iar utilizatorii au introdus in baza de date a SOR un numar de 2.851 de cuiburi. Cel mai imbucurator lucru este ca, dintre acestea, 1.070 de cuiburi sunt cuiburi noi, care se adauga celor 5.400 de cuiburi identificate la ultimul recensamant european din 2014. Berzele albe cuibaresc in localitati sau in apropierea acestora. Cele mai multe cuiburi descoperite de utilizatorii aplicatiei sunt amplasate pe stalpii retelelor de electricitate din care 1.567 de cuiburi pe stalpi fara suport, iar 1.208 pe stalpii de retea electrica pe care au fost deja montate suporturi artificiale pentru cuiburi de barza. Celelalte sunt amplasate in copaci, pe coame de casa, pe cosuri de fum etc", se arata in comunicatul emis de SOR.Judetul cu cele mai multe cuiburi de barza recenzate cu ajutorul aplicatiei este Timis. Aici au fost inregistrate nu mai putin de 445 de cuiburi. Topul este completat de judetele Arad (253 de cuiburi), Teleorman (223 de cuiburi), Harghita (179 de cuiburi) si Suceava (167 de cuiburi). Nu mai este de mirare ca in topul localitatilor cu cele mai multe cuiburi de barza, primele 4 pozitii sunt ocupate de localitati din judetul Timis: Moravita (61 de cuiburi), Jamu Mare (56), Banloc (50), Peciu Nou (42) si apoi Sansimion din judetul Harghita, cu 40 de cuiburi de barza.Cuiburile de barza se intalnesc in toate colturile Romaniei. Dintre cele inregistrate, cel mai nordic cuib este in localitatea Avrameni din judetul Botosani, iar cel mai sudic se afla la Zimnicea, in judetul Teleorman. Cel mai vestic cuib este cel din Cenad, judetul Timis, iar cel mai estic se afla in satul C.A. Rosetti din judetul Tulcea, in Delta Dunarii.Conform datelor preluate cu aplicatia, in cele 2.851 de cuiburi din Romania au fost recenzate nu mai putin de 8.241 de pasari, din care 3.913 erau pui."Este pentru prima oara cand realizam acest recensamant prin citizen science si rezultatele ne bucura foarte mult. Sunt peste 1.000 de cuiburi noi, de care nu stiam, iar acest lucru arata foarte clar de ce este important sa implicam tot mai multi oameni in astfel de proiecte. O mentiune speciala pentru angajatii companiilor Enel care ne-au ajutat foarte mult. De ajuns sa spunem ca doi dintre ei au notat prin aplicatie peste 800 de cuiburi", a declarat directorul executiv al Societatii Ornitologice Romane, dr. Dan Hulea.Pe baza rezultatelor obtinute, SOR impreuna cu companiile de distributie din cadrul Enel vor decide daca este necesar sa inlature cuiburile vechi aflate in pozitii periculoase fata de retelele electrice si sa le inlocuiasca cu suporturi sigure pentru cuiburi noi. Din 2010 si pana in prezent, companiile de distributie ale Enel in Romania au instalat pe stalpii de electricitate 654 de suporturi pentru cuiburile de barza si peste 3.800 de teci electroizolante, pentru protejarea pasarilor si reducerea intreruperilor cauzate de acestea.