Temperaturile extreme "ar putea omori pana la 152000 de persoane pe an" pana in 2100

Potrivit cercetatorilor, vremea extrema ar putea ucide pana la 152000 de oameni in fiecare an in Europa pana in 2100 daca nu se iau masuri pentru a opri efectele schimbarilor climatice, noteaza BBC Numarul este de 50 de ori mai mare decat cel raportat in prezent, informeaza studiul publicat in "The Lancet Planetary Health".Valurile de caldura ar putea provoca 99% din cazurile de moarte datorate vremii, sudul Europei fiind cel mai puternic afectat.Expertii spun ca descoperirile sunt ingrijoratoare, dar unii au avertizat ca pot fi supraestimate.Studiul arata ca numarul decesurilor ar putea creste de la 3000 pe an in perioada 1981-2010 la 152000 in perioada 2071-2100.La inceputul secolului rata de incidenta a persoanelor afectate de temperaturile extrem de mari a fost de un caz la 20. Pana in anul 2100, incidenta va creste la doua din trei persoane.