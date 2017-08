Peste 300 de trasee montane cu marcaje refacute si 38 de baze si refugii renovate de catre Salvamontisti

Din aprilie si pana in iulie Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania a refacut marcajele si a efectuat lucrari de intretinere de-a lungul a peste 300 de trasee turistice montane, aproape jumatate din totalul existent la nivel national."Din aprilie si pana luna aceasta, cand am intrat in plin sezon turistic, aproape toti cei 800 de salvamontisti din structurile noastre au fost implicati in actiunile de refacere a marcajelor traseelor turistice si renovare a bazelor, posturilor si refugiilor Salvamont. Vom continua lucrarile de intretinere a traseelor turistice pana la toamna, pentru a le facilita turistilor si iubitorilor de sporturi montane practicarea in deplina siguranta in natura a activitatilor preferate", a declarat Sabin Cornoiu, presedintele Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania.Salvamontistii au folosit peste 5.000 de kg de vopseluri, emailuri si lac pentru lemn, in valoare de 56.600 lei, in cadrul unei campanii denumite "Culorile Romaniei".Materialele furnizate de catre o companie privata au ajuns in 21 din cele 24 de judete din Romania care au activitate Salvamont si au fost distribuite catre 30 de unitati de salvare montana.Au fost vopsiti aproximativ 1000 de stalpi de marcaj, au fost renovate 25 de baze si posturi si 10 refugii Salvamont si au fost reamenajate zonele Oltetului - Muntii Parang, Cheile Corcoaia - Muntii Mehedinti, canionul Valea lui Stan - Arges si Vadul Crisului - Bihor.