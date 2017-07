Varsovia continua taierile in padurea seculara Bialowieza, in ciuda deciziei Curtii europene de justitie

Curtea a dispus saptamana trecuta "oprirea imediata a exploatarii forestiere" din aceasta rezervatie naturala, o masura provizorie in asteptarea unei decizii finale asupra cererii depuse in 13 iulie de executivul european.Polonia va continua "actiune de protectie, concordante si cu dorinta de a asigura securitatea" publica, a spus ministrul Jan Szyszko. El a precizat va ca trimite un raspuns curtii pana in 4 august.Televiziunea TVN24 a prezentat luni imagini cu dispozitive industriale care doborau un copac in aceasta padure situata de-a lungul granitei intre Polonia si Belarus, una dintre ramasitele marilor paduri primare din Europa si care adaposteste o fauna unica. Aceasta padure este inscrisa in lista patrimoniului mondial al UNESCO si protejata in cadrul retelei europene Natura 2000.Sambata, un cameraman care incerca sa afle daca se continua taierile a fost agresat la Bialowieza de angajatii unei societati comerciale.Comisia Europeana a depus in 13 iulie un recurs impotriva Poloniei, care s-ar putea concretiza in sanctiuni financiare. Executivul european acuza Varsovia ca a demarat o exploatare forestiera de amploare in aceasta padure, care ameninta integritatea sitului, in special prin taierea de copaci seculari.Polonia sustine ca efectueaza aceste taieri pentru a stopa atacul insectelor xilofage, pentru a securiza circulatia rutiera si pentru a lupta impotriva riscurilor de incendii.