Noi vijelii afecteaza Romania. Jumatate de tara este sub atentionare de Cod galben de ploi, vant si grindina. Vezi pe harta ce judete sunt afectate

Meteorologii au emis o noua atentionare meteorologica de Cod Galben de vijelii, ploi insemnate cantitativ si grindina in Muntenia, Moldova si local in Carpatii Orientali si Meridionali.









De miercuri seara, ora 20.00, pana joi, ora 20.00, peste 20 de judete din Muntenia, Moldova, carpatii Orientali si Meridionali, "vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului ce vor lua si aspect de vijelie si grindina", a anuntat Administratia Nationala de Meteorologie.





Potrivit meteorologilor, in intervale scurte de timp sau prin cumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 20...25 l/mp si punctiform 50...60 l/mp.









Astfel de fenomene se vor semnala in dupa-amiaza zilei de miercuri (26 iulie) si in zona Carpatilor Meridionali si a Muntilor Banatului, iar in Dobrogea, indeosebi in a doua parte a zilei de joi (27 iulie) si in cursul noptii de joi spre vineri (27/28 iulie).