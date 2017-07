VIDEO O padure din judetul Suceava, administrata de Regia Nationala a Padurilor, a fost doborata de vijelie

Vijelia de luni a doborat o padure din Suceava, administrata de Regia Nationala a Padurilor, Ocolul Silvic Iacobeni. De la inceputul anului, au fost afectate de fenomenele meteorologice extreme 82.750,79 de hectare de padure, potrivit Romsilva care sustine ca zonele calamitate urmeaza sa fie curatate de silvicultori, iar terenul va fi reimpadurit in doi ani.





O filmare care arata copaci culcati la pamant de vant a devenit virala pe Facebook si a fost postata pe pagina Romsilva, Regia Nationala a Padurilor subliniind ca, de la inceputul anului, "au fost afectate de fenomenele meteorologice extreme 82.750,79 de hectare din care 136,4 hectare au fost doboraturi in masa. Cele mai multe evenimente de acest fel au avut loc in luna iunie, fiind inregistrate 27.852,32 de hectare. Cele mai mari pagube au fost in judetul Suceava, unde, intre 23 si 25 iunie, au fost afectate 20.386,1 hectare, din care 53,6 doboraturi in masa, pe raza a 12 ocoale silvice din cadrul Directiei Silvice Suceava".





Padurea calamitata urmeaza sa fie curatata de silvicultori, iar terenul va fi reimpadurit in doi ani, conform normelor silvice.





Video Marcel Pascoci. Sursa Facebook Romsilva





Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, au fost afectate de vijelii 91 de localitati din Bucuresti si din judetele Alba, Arges, Bistrita-Nasaud, Braila, Cluj, Calarasi, Caras-Severin, Dambovita, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Ialomita, Maramures, Mures, Prahova, Salaj si Vaslui.





"Din cauza vantului puternic si a descarcarilor electrice, la nivel national au fost inregistrate 30 de victime. Totodata, 687 de arbori au fost doborati pe carosabil, masini, locuinte si stalpi de electricitate, fiind afectate 24 de acoperisuri si 72 de autovehicule", anunta IGSU.





De asemenea, in urma ploilor torentiale au fost inundate 18 imobile, sase curti si trei subsoluri, fiind necesara interventia pompierilor pentru evacuarea apei din gospodarii.





Din cauza ploilor si aluviunilor de pe carosabil, circulatia rutiera pe DN 1 (intre localitatile Busteni si Azuga) si pe DN 7 C Transfagarasan s-a desfasurat cu dificultate, iar echipe specializate au intervenit pentru curatarea drumurilor.





Miercuri dimineata, la nivel national nu mai erau inregistrate situatii care sa impuna interventia echipajelor de pompieri militari.

Imagini filmate cu drona de Romsilva