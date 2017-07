Cod galben de vijelii si ploi torentiale de luni seara pana miercuri in aproape toata tara. Vezi harta pentru a vedea ce judete sunt afectate

Din seara zilei de 24 iulie, ora 20.00, intra in vigoare o atentionare de Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata si ploi insemnate cantitativ pentru judetele (vezi harta) din zonele de munte precum si din Banat, Crisana, Oltenia, Maramures, Transilvania, nord-vestul Moldovei si vestul Munteniei, arata Administratia Nationala de Meteorologie (ANM)."Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin intensificari ale vantului cu aspect de vijelie, frecvente descarcari electrice, averse ce vor avea si caracter torential si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin cumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 20...25 l/mp si punctiform 50...60 l/mp", informeaza meterologii.Astfel de fenomene se vor semnala si in regiunile estice si sud-estice, dar pe spatii mai restranse, indeosebi in a doua parte a zilei de marti (25 iulie) si in prima parte a noptii de marti spre miercuri (25/26 iulie).In cursul zilei de marti, 25 iulie, in sudul si estul Munteniei, vestul Dobrogei, sudul si centrul Moldovei, disconfortul termic va fi ridicat, iar temperaturile maxime se vor situa frecvent intre 33 si 35 de grade.