[P] Scolile participante in campania Baterel - campioane la reciclare

In sport, performanta se masoara prin participarea la turnee finale, victorii obtinute si medalii castigate. In competitiile de reciclare, masura succesului este data de volumul de deseuri colectate si gestionate responsabil, dar mai ales de dimensiunea obiceiurilor schimbate, de activitatea si implicarea comunitatilor create si in final, de mostenirea lasata generatiilor viitoare.

"Rezultatele exceptionale cu care se incheie aceasta editie este un motiv de mandrie si bucurie, si in acelasi timp, constituie o mare responsabilitate. Odata cu lansarea acestui program, ne-am asumat angajamentul de a investi in educatia ecologica a tinerelor generatii, si dupa sapte ani ne continuam misiunea cu onoare, incercand sa crestem permanent standardele, sa ii surprindem pe cei care ne-au acordat increderea lor prin inovatie si sa fim mereu cei mai buni",

- Andrei Orban - Presedinte Asociatia Environ

Cea de-a sasea editie a campaniei Baterel si Lumea Non-E desfasurata in perioada septembrie 2016 - iunie 2017, a stat sub semnul premierelor: numar record de scoli inscrise ca validare a popularitatii de care se bucura acest proiect, atat in randul elevilor, cat si al profesorilor, cresterea semnificativa a cantitatilor de deseuri colectate (triplu comparativ cu anul 2016), dublarea premiilor oferite, lansarea imnului micilor ecologisti "Baterel salveaza" si organizarea de lectii deschise sustinute de reprezentantii Asociatiei Environ cu sprijinul unei echipe formate din militari de la baza NATO si Batalionul CIMIC 1. Mai mult decat atat, la inceputul anului 2017, campania Baterel a fost premiata in cadrul Galei Premiilor de Excelenta Itsy Bitsy la categoria "Investitie in educatie" pentru promovarea conceptelor de reciclare si protectie a mediului inconjurator in viata scolara.

In topul clasamentului de anul acesta, la categoria cele mai mari cantitati de deseuri colectate, se afla Scoala Gimnaziala Neagra Sarului din Suceava (3.944 kg DEEE), Scoala Gimnaziala nr. 22 din Galati (3.608 kg DEEE), Colegiul Tehnic Transilvania din Baia Mare (2.630kg DEEE), Colegiul National Gheorghe Sincai din Baia Mare (365 kg DBA), Scoala Gimnaziala nr. 113 din Bucuresti (296 kg DBA) si Colegiul National Iosif Vulcan din Oradea (280 kg DBA) Lista detaliata a castigatorilor, precum si premiile oferite, este disponibila pe www.magazinbaterel.ro.

Campania "Baterel si Lumea Non-E" este un proiect national de constientizare, responsabilitate sociala si colectare selectiva, organizata inca din 2011 de Asociatia Environ in parteneriat cu Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB) si care se desfasoara sub Inaltul Patronaj al Ministerului Educatiei Nationale, cu sprijinul Ministerului Mediului si al Garzii Nationale de Mediu.





In total, aproximativ 11.000 de elevi de la cele 1060 de unitati de invatamant participante in proiect au fost recompensati cu peste 30.000 de produse constand in rechizite si alte materiale scolare care au putut fi comandate folosind platforma online www.magazinbaterel.ro . Scolile care au obtinut cele mai bune rezultate din punct de vedere al cantitatilor de deseuri colectate vor fi dotate cu premii in valoare totala de 4600 euro, iar creativitatea si originalitatea tinerilor care s-au intrecut in proiecte, eseuri, poezii si filmulete si care s-au implicat in promovarea campaniei in comunitate, va fi rasplatita prin organizarea unor tabere tematice care vor avea loc la finalul lunii in august in zona Bran."Baterel si Lumea Non-E" este cea mai complexa campanie de educatie ecologica din Romania, fiind singurul program care imbina perfect componenta didactica cu cea aplicata, dar si latura digitala, participantii beneficiind de materiale personalizate pentru promovarea principiilor colectarii selective si reciclarii deseurilor, dar si recipiente speciale pentru colectarea bateriilor uzate si a electronicelor vechi. Mai mult decat atat, elevii au la dispozitie o platforma unica in Romania, www.magazinbaterel.ro, unde toti cei care colecteaza baterii sau acumulatorii uzati, precum si deseuri electrice si electronice, isi pot fructifica efortul prin achizitionarea de rechizite, accesorii si jocuri dintr-o gama diversa, pentru suporterii adevarati existand si o colectie de produse personalizate cu mascota campaniei. Astfel, deseul predat de elev in campanie devine o moneda de schimb utilizata in magazinul online pentru produsele atat de necesare scolarilor.Pentru editia 2017-2018 care se va lansa la inceputul lunii septembrie, organizatorii vor pregati noi surprize menite sa promoveze predarea educatiei ecologice in scoli si sa incurajeze si mai mult elevii si dascalii sa se implice in proiect.