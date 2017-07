Campania ECOTIC, "Statia de Reciclare", ia startul si in judetul Sibiu 

Articol webPR

"Statia de Reciclare" este o campanie de informare si colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), lansata de Organizatia ECOTIC in iunie 2016 si dedicata in special mediului rural din Romania. Dupa ce a strabatut judetele Iasi, Brasov si Arges, Statia de Reciclare ia startul si in Judetul Sibiu, incepand din 18 iulie 2017, cu sustinerea Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, Agentiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Sibiu, RECHORALEX, precum si cu sprijinul informativ al Garzii Nationale de Mediu Sibiu.





In 2017, Romania are o tinta nationala obligatorie de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) de 45%. In acest context, Organizatia ECOTIC a lansat din anul 2016, doua campanii nationale - una dedicata mediului urban (Orase Curate) si una dedicata in special celui rural (Statia de Reciclare), ambele menite sa acopere cat mai bine teritoriul tarii si sa transmita mesajul necesitatii colectarii si reciclarii corecte DEEE unui public cat mai larg.





Incepand cu 18 iulie, primele localitati vizitate din judetul Sibiu sunt:

Dumbraveni (18-20 iulie)

Mosna (21-23 iulie)

Copsa Mica (24-26 iulie)

Avrig (27-29 iulie)

Cristian (30 iulie -1 august)

Pana la finalul campaniei, Caravana ECOTIC va vizita 15 localitati sibiene.





Pentru preluarea de la domiciliu a echipamentelor voluminoase (TV, frigidere, masini de spalat), locuitorii localitatilor vizitate sunt invitati sa sune la numarul de telefon 0732.148.550, in intervalul orar 10:00 - 17:00, in prima zi de campanie pentru fiecare localitate, urmand ca preluarea sa fie facuta in cursul zilei urmatoare.





Pentru mai multe detalii, www.ecotic.ro