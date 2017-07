A nins, in plin iulie, pe Transalpina

ninsoare in iulie

Temperaturile au scazut sub zero grade Celsius, duminica, pe cea mai inalta sosea din Romania, Transalpina, unde a nins, in zona kilometrilor 34-37. Drumarii au dat cu clorura de calciu pe carosabil, pentru a evita inghetul si ii sfatuiesc pe soferii care nu au autovehciulele echipate pentru iarna sa traga pe dreapta, relateaza News.ro.





"Din cauza schimbari bruste a temperaturii, sub 4 grade Celsius, pe DN 67C, Transalpina, intre km 34-37, s-au inregistrat caderi de grindina si lapovita" au anuntat, duminica dupa-amiaza, pe o retea de socializare, angajatii Sectiei Drumuri Nationale Tirgu Jiu.



Acestia mentioneaza ca au luat masuri pentru a evita formarea poleiului si au postat de asemenea fotografii cu ninsoarea de iulie.





"Angajatii districtului Ranca au intervenit cu clorura de calciu pentru a evita formarea ghetusului pe drum", mentioneaza sursa citata.





Drumarii ii sfatuiesc pe soferii care au urcat pe Transalpina cu autovehiculele neechipate de iarna sa ramana opriti pe marginea partii carosabile pana cand conditiile meteo permit reluarea calatoriei.