Centrala nucleara Paks II va fi amplasata pe o zona predispusa cutremurelor

O falie tectonica aflata sub amplasamentul planificat al ractoarelor nucleare de la Paks II face ca aria sa fie nesigura pentru instalatiile nucleare arata un raport nepublicat al unui expert in geologie, raporteaza Atlatszo.hu, potrivit budapestbeacon. Cu toate acestea, autorii unei investigatii comandate de MVM Paks II Zrt sustin ca zona Paks este adecvata pentru construirea unei centrale nucleare.





Dupa cum s-a afirmat intr-un decret guvernamental din 2011, care este in concordanta cu recomandarile de securitate ale Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (IAEA), este interzisa construirea unei centrale nucleare pe un sit unde exista o falie tectonica care a produs o miscare a suprafetei in ultimii 100 000 de ani pe raza de 10 kilometri (6.2 mile) a centralei nucleare.













Conform unui raport geologic din 2016 a carui transcriere a fost trimisa la Atlatszo de catre o persoana necunoscuta, expertii au descoperit urme de cutremure in ultimii 10.000 de ani pe suprafata statiei de constructie a centralei nucleare planificate la Paks II. Autorul transcrierii se intreaba daca "nivelul de cunoastere a zonei regionale si directe a santierului planificat al centralei nucleare indeplineste cerintele stabilite de AIEA".









Deoarece autorul raportului a refuzat sa raspunda la intrebarile lui Atlatszo, site-ul de investigatie jurnalistica s-a adresat operatorului viitoarei centrale - MVM Paks II Ltd. - cu o cerere de date publice. In mod surprinzator, Atlatszo a primit documentele solicitate fara a fi nevoie sa depuna un proces, insa forma finala a raportului este mult mai putin direct in a sublinia pericolele reprezentate de falia de sub santier.









Exista o dezbatere stiintifica indelungata asupra pericolelor pe care o presupune construirea centralei nucleare Paks. Zona Paks nu a mai fost inspectata din punct de vedere tectonic de la inceputul anilor 1970, inainte ca constructia reactoarelor sa inceapa. Locatia reactoarelor a fost selectata de inginerii sovietici pe baza considerentelor economice si politice. In acelasi timp, reglementarile internationale privind centralele nucleare au fost mult mai libere in anii 1970: AIEA a inceput sa publice recomandarile de securitate abia in 1979.









Desi geologii au efectuat o inspectie temeinica a zonei in anii 1990 si au descoperit o placa tectonica activa sub instalatia nucleara deja operationala, constatarile lor au fost oarecum minimalizate, deoarece toate investigatiile geologice au fost comandate fie de statul maghiar, fie de operatorul instalatiei, MVM Paks Zrt. Contrar afirmatiilor "totul este bine", centrala nucleara a fost fortificata cu 2.500 de tone de otel structural intre 1998 si 2002.





Din cauza reglementarilor mai stricte, MVM Paks II Zrt. a comandat o investigatie pe scara larga a mediului geologic unde ar urma sa fie construita centrala nucleara, in valoare de 8 miliarde HUF (29,61 milioane USD), dar care nu a fost publicata. Atlatszo a achizitionat acest document printr-o cerere de acces la date publice. In timp ce raportul final contine toate informatiile geologice deranjante, rezultatele sunt interpretate in mod creativ. In ciuda constatarilor raportului, autorii au descoperit ca zona Paks este adecvata pentru construirea unei centrale nucleare. Potrivit geologilor contactati de Atlatszo, redactarea raportului este clar influentata politic si incearca sa reduca amenintarea reprezentata de activitatea tectonica de sub amplasament.





Constructia centralei nucleare Paks II din Ungaria, care va fi efectuata de o companie energetica rusa si finantata cu un imprumut de 10 miliarde de euro de la o banca de stat rusa, ar putea incepe din 2018.