ECOTIC raporteaza 100.000 tone deseuri electrice colectate

ECOTIC, prima organizatie de transfer de responsabilitati in domeniul colectarii si reciclarii DEEE (deseuri de echipamente electrice si electronice) din Romania atinge pragul de 100.000 de tone DEEE colectate si introduse in fluxul reciclarii, de-a lungul a 10 ani de activitate (30 aprilie 2007 - 30 iunie 2017).





Toate aceste activitati se realizeaza din nevoia de a proteja mediul inconjurator si de aliniere la standardele si cerintele legislative ale Uniunii Europene. Echipamentele electrice contin substante care in lipsa neutralizarii sunt nocive pentru mediu si sanatatea umana. Procesul reciclarii trebuie realizat la standarde care sa asigure atat eficienta in recuperarea materiilor prime secundare, precum si protectia mediului. Romania are incepand cu anul 2017 o tinta obligatorie de colectare DEEE de 45% din cantitatile de echipamente noi puse pe piata.





Acesta este contextul care a determinat actiunile ECOTIC - dezvoltarea unei infrastructuri de colectare si reciclare cu acoperire nationala, precum si implementarea de actiuni de comunicare in vederea cresterii gradului de constientizare a populatiei cu privire la necesitatea colectarii separate. Astfel, dupa 10 ani de activitate, rapoartele ECOTIC arata atingerea unui prag important: 100.000 tone deseuri electrice colectate.





Este un prag important, care demonstreaza ca procesul colectarii si reciclarii cunoaste o dinamica semnificativa in Romania, ca exista organizatii, institutii si autoritati care au inteles miza acestor procese pentru generatia actuala si cele viitoare.





In anul 2006, ECOTIC devine prima organizatie a producatorilor si importatorilor de echipamente electrice si electronice (EEE) din Romania. ECOTIC gestioneaza deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) in numele a peste 600 de producatori si importatori afiliati, asigurand si supervizand intregul proces de preluare, transport, dezmembrare si reciclare astfel incat, la final, DEEE sa nu mai reprezinte un pericol.