Un aisberg enorm, unul dintre cei mai mari vazuti vreodata, s-a format in Antarctica

"Formarea a avut loc intre luni si miercuri", precizeaza oamenii de stiinta, care supravegheaza evolutia acestui imens bloc de gheata.Folosind informatiile furnizate de satelitul CryoSat, aisberg are o grosimea de circa 190 de metri si contine circa 1.155 km cubi de gheata.Potrivit cercetatorilor, adancimea sub nivelul marii ar putea atinge 210 metri.Aisberguri se desprind permanent din Antarctica dar acesta, cu o suprafata de 6.600 km patrati, este deosebit de mare si va trebui sa fie supravegheat, pentru a nu pune in pericol circulatia maritima.Acest bloc de gheata face parte dintr-o imensa bariera de gheata denumita "Larsen C", care retine aisberguri care ar putea sa creasca cu 10 cm nivelul marilor daca ajung in oceanul Antarctic.In final, Larsen C ar putea urma exemplul Larsen B, o alta bariera de gheata care a sfarsit prin a se dezintegra in 2002. O a treia platforma glaciara, Larsen A, a disparut in 1995.