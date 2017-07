Cod galben de canicula luni si marti in sud-vestul Romaniei

Meteorologii au emis, luni, atentionare de Cod galben de val de caldura si disconfort termic accentuat pentru zonele Banat, sudul Crisanei si vestul Olteniei, unde temperaturile vor atige 38 de grade, in zilele 10 si 11 iulie. Pe de alta parte, in jumatatea de nord-vest a tarii, in aceasta perioada vor fi intervale cu instabilitate atmosferica.









In cursul zilelor de luni si marti, valul de caldura se va extinde, iar disconfortul termic va fi in accentuare in vestul si local in sudul si centrul tarii, unde indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unitati si local il va depasi usor, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie.





Luni temperaturile maxime se vor situa frecvent intre 33 si 36 de grade, mai ridicate - spre 37...38 de grade - in Banat, sudul Crisanei si vestul Olteniei.

Marti valorile termice diurne vor fi cuprinse intre 34 si 37 de grade, izolat mai ridicate, in jurul a 38 de grade in Banat si vestul Olteniei.

In intervalul mentionat, temperaturile minime nocturne se vor situa, local, peste 20 de grade.





In jumatatea de nord-vest a tarii, luni si marti, vor fi intervale cu instabilitate atmosferica temporar accentuata.

In cursul zilei de miercuri disconfortul termic se va mentine ridicat in regiunile sudice si sud-estice, in timp ce in restul teritoriului se vor semnala frecvent manifestari specifice instabilitatii atmosferice.