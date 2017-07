Agrometeo: Seceta pedologica in sud-vestul Olteniei, centrul, estul si sud-estul Dobrogei, pana pe 14 iulie

"Rezerva de umiditate pe adancimea de sol 0-100 cm, in cultura de porumb se va incadra in limite satisfacatoare, apropiate de optim si optime, pe aproape intreg teritoriul agricol al tarii. In sud-vestul Olteniei, centrul, estul si sud-estul Dobrogei, izolat in nord-vestul Banatului, sudul Crisanei, nord-estul Moldovei, sudul si centrul Transilvaniei se va semnala seceta pedologica moderata si izolat puternica", precizeaza specialistii ANM.In ceea ce priveste starea de vegetatie a culturilor agricole, prognoza de specialitate releva faptul ca atat procesele de coacere si maturare la culturile de toamna, cat si cele de crestere si dezvoltare la speciile prasitoare vor fi intensificate, indeosebi pe arealele agricole cu o aprovizionare satisfacatoare cu apa a solului. Totodata, starea de vegetatie a plantelor se va prezenta buna si medie, respectiv medie si slaba in semanaturile efectuate tardiv, precum si pe terenurile cu deficite de apa in sol.Culturile de orz si grau de toamna vor parcurge maturitatea in ceara si deplina (10-100%), continuandu-se lucrarile de recoltare, in aproape toata tara. Rapita isi va definitiva formarea boabelor in silicve (100%), aflandu-se predominant la maturitatea deplina (10-100%) si recoltare, in toate regiunile agricole. Sub aspect fenologic, floarea-soarelui se va afla in fazele de formare a calatidiului si inflorire (10-100%), la nivelul intregii tari.Specialistii ANM precizeaza ca in functie de data semanatului, la cultura de porumb se vor semnala aparitia paniculului (10-100%) si local, inflorirea si matasirea (10-50%), pe intreg teritoriul agricol. De asemenea, in cea mai mare parte a bazinelor de cultura, sfecla de zahar va parcurge alungirea si ingrosarea axei hipocotile (20-100%), iar cartoful, imbobocirea si inflorirea (20-100%), precum si cresterea tuberculilor (10-50%)."In toate plantatiile, la speciile pomicole se vor continua cresterea lastarilor, dezvoltarea si coacerea rodului, precum si recoltarea esalonata a fructelor, in functie de atingerea maturitatii de consum. Vita de vie se va afla la cresterea lastarilor si a boabelor, in toate podgoriile", se precizeaza in document.In zilele cu precipitatii, lucrarile agricole de sezon (erbicidari, fertilizari, prasile mecanice/manuale, tratamente impotriva bolilor si daunatorilor etc.) vor fi intrerupte temporar, noteaza ANM.Din punct de vedere meteorologic, in perioada mentionata, va predomina o vreme mai calda decat in mod normal in cea mai mare parte a tarii, chiar caniculara in zonele vestice si sudice. Temperatura medie diurna a aerului se va situa intre 18 si 30 de grade Celsius, abaterile termice pozitive fiind de 1-6 grade Celsius, in cea mai mare parte a teritoriului agricol.Temperatura maxima a aerului va fi cuprinsa intre 25 si 36 de grade Celsius, in majoritatea regiunilor, iar cea minima va oscila intre 9 si 24 grade Celsius, in aproape toate zonele de cultura. In intervalul analizat, se prognozeaza ploi locale cu caracter de aversa, acestea fiind insotite de descarcari electrice si intensificari temporare ale vantului, pe aproape intreg teritoriul.De asemenea, izolat vor fi conditii de producere a grindinei, iar cantitatile de apa pot fi mai insemnate din punct de vedere agricol.