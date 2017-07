Societatea Ornitologica Romana a lansat o aplicatie mobila cu ajutorul careia se va realiza recensamantul berzelor albe din tara

Aplicatia poate fi decarcata aici: http://www.sor.ro/Uite-Barza.

"Barza alba este o specie protejata, iar primul pas pentru a o ajuta este identificarea numarului exact de perechi care au cuiburi si a puilor lor. Prin parteneriatul cu Enel, SOR va colecta date riguroase privind cuibaritul berzei albe in Romania, prin implicarea specialistilor Enel de pe teren, dar si a publicului larg care va folosi aplicatia mobila. Proiectul are ca scop identificarea zonelor cu potential ridicat de pericol prin electrocutare pentru berze, astfel incat companiile de distributie din cadrul Enel sa poata lua masuri pentru protejarea pasarilor, dar si a retelelor electrice, precum montarea de suporturi pentru cuiburi sau izolatoare de linii electrice. De asemenea, aceste masuri vizeaza si confortul consumatorilor, prin reducerea avariilor si a interventiilor in retea cauzate de prezenta pasarilor. Pe langa participarea activa la recensamantul berzelor, angajatii E-Distributie vor face si o analiza a situatiei stalpilor de joasa tensiune din mai multe localitati din judetele Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi si Giurgiu", se arata in comunicatul SOR.Mai mult, cu ajutorul aplicatiei sunt semnalate cuiburile care pot deveni o problema pentru retelele de electricitate, cuiburile in pericol sa arda etc."Barza alba foloseste ca suport pentru cuib stalpii retelelor de electricitate si acoperisurile caselor, electrocutarea fiind una dintre amenintarile ce afecteaza aceasta specie in zonele in care au cuiburi. Populatia estimata de berze albe este cuprinsa intre 180.000 - 220.000 perechi in Europa, in timp ce in Romania, numarul lor a fost estimat la 4.000 -5.000 de perechi", se arata in comunicatul de presa emis de SOR.SOR impreuna cu companiile de distributie din cadrul Enel vor putea lua masuri de inlocuire a cuiburilor existente cu potential de pericol, astfel incat sa poata fi prevenite avarii de retea sau electrocutarea berzelor.Din 2010 si pana in prezent, companiile de distributie ale Enel in Romania, au instalat pe stalpii de electricitate 654 de suporturi pentru cuiburile de barza si peste 3800 de teci electroizolante, pentru protejarea pasarilor si reducerea intreruperilor cauzate de acestea.