[P] Viitorul reciclarii deseurilor in Romania - model italian de bune practici

Asociatia Environ in parteneriat cu Asociatia Recolamp si cu sprijinul Ministerului Mediului, Consiliului Concurentei, Ministerio dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare din Italia si Centro di Coordinamento RAEE (Cdc RAEE), au organizat in data de 5 iulie 2017, conferinta "Viitorul reciclarii deseurilor in Romania: performanta si inovatie in domeniul DEEE".





Doua aspecte esentiale diferentiaza tari cu performante in domeniul reciclarii precum Italia de Romania: existenta infrastructurii de colectare in toate localitatile si functionarea unor mecanisme de coordonare a producatorilor, organizatiilor colective si a celorlalti jucatori, asa-numitele Clearinghouse. In vederea alinierii tarii noastre la standardele europene de colectare si reciclare, Comisia Europeana recomanda infiintarea unui centru national de coordonare pentru deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) si respectiv pentru deseurile de baterii si acumulatori (DBA) incepand cu 2018, cerinta specificata in proiectul de Plan National de Gestiune a Deseurilor (PNGD) 2016 - 2020.

"Rolul sistemului de Clearinghouse este acela de a asigura o mai mare transparenta si control in domeniul reciclarii DEEE, deseuri periculoase cu impact major asupra mediului, garantand servicii de colectare cu performante ridicate, precum si conditii concurentiale uniforme si un control eficient in parcursul deseurilor de la colectare la tratare si eliminare", a declarat domnul Longoni.

Reprezentantii producatorilor si importatorilor de echipamente electrice si electronice, precum si organizatiile de transfer responsabilitate din domeniul gestiunii obligatiilor de mediu, reprezentantii industriei de reciclare, dar si cei ai institutiilor romane, au apreciat pozitiv realizarile colegilor din Italia, prezentarile oaspetilor suscitand un interes deosebit precum si numeroase dezbateri din perspectiva necesitatii implementarii unor sisteme similare de coordonare si in Romania.

"Imi doresc ca acest demers sa fie un prim pas pentru actorii din piata DEEE din Romania, iar experienta colegilor din Italia, modul riguros si matematic in care s-au organizat si rezultatele obtinute intr-un climat care se desfasoara normal in ciuda unei concurente acerbe, constituie un argument in plus pentru ca si noi sa pornim pe acest drum care sigur nu este unul usor, insa avem cumva avantajul de a imprumuta din bunele practici ale statelor cu performante in domeniu, precum Italia", a concluzionat domnul Andrei Orban, presedintele Asociatiei Environ.





Despre Asociatia Environ





In cadrul intalnirii care a reunit majoritatea organizatiilor de transfer responsabilitate pe DEEE-uri din Romania, reciclatori si alti actori importanti din industrie, Directorul General al Centro di Coordinamento RAEE (Centrului de Coordonare DEEE), domnul Fabrizio Longoni, a prezentat modul de functionare si principiile de cooperare ale organizatiilor de transfer responsabilitate din domeniul DEEE sub coordonarea Centrului National de Coordonare din Italia.La randul sau, domnul Fabrizio D'Amico, Director General Ecolamp Italia, a subliniat din calitatea sa de manager al uneia dintre cele mai mari organizatii de reciclare din domeniul becurilor si corpurilor de iluminat din Italia, avantajele cooperarii si coordonarii organizatiilor colective in cadrul unui sistem de Clearinghouse precum Cdc RAEE. Asigurarea unui cadru competitional sanatos intre toti jucatorii din piata cu respectarea normelor de asigurare a calitatii, trasabilitatii parcursului deseului si controlului performantelor de reciclare reprezinta cheia succesului Italiei in indeplinirea obligatiilor europene asumate.Astfel, in cadrul conferintei s-a convenit continuarea demersurilor initiate inca din 2016, in cadrul unui grup de lucru comun intre Ministerul Mediului si organizatiile de transfer responsabilitate din domeniul deseurilor DEEE in vederea constituirii unui mecanism similar de coordonare la nivel national si in tara noastra, o entitate privata care sa asigure abordarea si solutionarea accelerata a principalelor aspecte critice in ceea priveste implementarea Directivei 2012/19/EC, respectiv: potentarea cantitatilor DEEE generate de la populatie facilitand atingerea tintelor europene anuale de colectare si reciclare (care dupa 10 ani de la aderare se situeaza sub 50% din tinta de 4 kg/cap de locuitor/an); implicarea participativa a autoritatilor locale, primarii, consilii judetene in actiuni periodice de colectare separata; infiintarea punctelor de colectare municipale cu o densitate de 1 la 50.000 de locuitori si dezvoltarea unui climat concurential sanatos intre toti jucatorii.Asociatia Environ este o organizatie colectiva, non-guvernamentala si non-profit care instituie in Romania principiul european al raspunderii extinse a producatorului in domeniul deseurilor de echipamente electrice si electronice, promovand activ conceptele de colectare selectiva, reciclare si economie circulara in tara noastra.selective si reciclarii D.E.E.E. precum si managementul acestei categorii de deseuri.Asociatia ENVIRON a dezvoltat un sistem eficient propriu de preluare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) in concordanta cu legislatia in vigoare si cu respectarea obiectivelor Strategiei Nationale pentru Gestionarea Deseurilor si a Planului National de Gestionare a Deseurilor, in conditiile unei optimizari permanente a costurilor de operare.Asociatia ENVIRON este o organizatie deschisa atat producatorilor care doresc sa adere ca membri cat si celor care, fara a deveni membri, solicita incheierea unui contract de transfer de responsabilitate.