Un bloc imens de gheata este pe punctul de a se desprinde de Antarctica (ESA)

Crevasa care fisureaza enormul bloc de gheata atasat la vest de Antarctica "masoara acum circa 200 km lungime, neramanand decat 5 km intre sfarsitul fisurii si ocean", arata ESA, intr-un comunicat.Folosind informatiile furnizate de satelitul CryoSat, "am determinat inaltimea ghetii deasupra oceanului si am calculat ca icebergul final va avea o grosimea de circa 190 de metri si va contine circa 1.155 km cubi de gheata", a declarat Noel Gourmelen, citat in acest comunicat.Potrivit cercetatorilor, adancimea sub nivelul marii ar putea atinge 210 metri.Iceberguri se desprind permanent din Antarctica dar acesta, cu o suprafata de 6.600 km patrati, este deosebit de mare si va trebui sa fie supravegheat, pentru a nu pune in pericol circulatia maritima, subliniaza ESA.Acest bloc de gheata face parte dintr-o imensa bariera de gheata denumita "Larsen C", care retine iceberguri care ar putea sa creasca cu 10 cm nivelul marilor daca ajung in oceanul Arctic.In final, Larsen C ar putea urma exemplul Larsen B, o alta bariera de gheata care a sfarsit prin a se dezintegra in 2002. O a treia platforma glaciara, Larsen A, a disparut in 1995.