Ministrul Mediului, in urma protestului privind ursii: Va exista o cota de inteventie de 350 pentru carnivorele mari

"Dupa aproximativ un an si jumatate in care am avut un vid legislativ in care am avut cote de interventie pentru carnivorele mari, astazi se va emite un ordin de ministru, care va fi trimis spre avizare Academiei Romane, privind interventiile si cotele care vor fi date. Acerste cote, derogarile respective, au la baza studiul facut in baza Directivei europene pentru carnivore mari si in acelasi timp Decizia grupului de lucru, dat prin ordin de ministru in 2016, decizie care stabilea cota de interventie pe carnoivorele mari. Cota de inteventie pentru carnivorele mari, ursi, in 2017, este de 350. Tinand cont ca suntem la jumatatea anului, ar reveni cam 175", a declarat Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, dupa discutiile pe care le-a avut cu reprezentantii delegatiilor din tara care au protestat in Capitala fata de suprapopularea ursilor in judetele Covasna, Harghita, Brasov si Mures.In perioada urmatoare, Ministerul Mediului, Ministerul de Interne si Ministerul Agriculturii vor emite un ordin comun pentru situatiile de urgenta, in interiorul aceleiasi cote de interventie, care ramane la Ministerul Mediului, a mai anuntat Gratiela Gavrilescu."Oamenii deja se tem ca ursul se va intoarce in gospodarii. Se tem pentru copii. In ultimii 4 ani, inclusiv anul acesta, avem cunostinta de 35 de animale care au atacat. Din acestia 20% sunt lupi restul ursi. Anul acesta au fost 9 cazuri din care 5 de urs. Noi nu putem face nimic pentru a stopa acest fenomen. Nici asociatia de vanatori. Oamenii asteapta solutia de la noi. De asta suntem aici", a declarat pentru News.ro Nagy Attila, primarul comunei Zatea, din judetul Harghita.El mai spune ca o alta problema sunt pagubele. "Nu sunt platite. Din 35 de cazuri sunt platite 8. Din 2014 nu s-a facut nicio despagubire", a adaugat el.Vanatul nu va rezolva problema, au spus reprezentantii delegatiilor din cele patru judete."Trebuie sa existe o zona tampon unde sa se cultive orz, ceea ce mananca animalele salbatice ca sa nu mai vina in sate. Si mai sunt ursii periculosi care trebuie vanati", este de parere edilul.Un locuitor al comunei Danesti din judetul Harghita a povestit cum l-a atacat ursul in gospodarie. "Ursul a prins un berbec si am fugit sa apar berbecul, iar in momentul acela m-a atacat. Am rani la ambele picioare. Singurul lucru care m-a salvat a fost ca am avut la mine telefonul. Am sunat repede la 112", a spus victima. Primarul comunei a precizat ca a fost primul caz de annul acesta cand ursul a atacat in comuna. Solutia primarului: "Sunt prea multi ursi, dupa cum se vede. Eventual sa fie prinsi si dusi in alte parti. Dupa normele in vigoare, ar trebui sa avem un urs la mia de hectare", a spus edilul.Borboly Csaba considera ca toate cazurile de atacuri "trebuie facute publice, daunele trebuie raportate si trebuie discutata problema ursilor pana la rezolvarea ei. S-au inaintat numeroase proiecte de lege, insa la fel ca in cazul petitiilor, acestea nu au fost evaluate favorabil. Daca se discuta cat mai mult despre aceasta tema si ministerul Mediului va recunoaste existenta ei, atunci va lua masuri in acest sens"."Echilibru intre ocrotirea animalelor si siguranta oamenilor" a fost unul dintre sloganurile afisate de protestatarii din jud. Covasna.Aproximativ 500 de persoane din judetele Brasov, Covasna, Harghita si Mures, intre care primari, dar si presedintii consiliilor judetene, s-au adunat, miercuri, in fata sediului Ministerului Mediului, pentru a atrage atentia asupra situatiei provocate de suprapopularea ursilor in aceste judete. Protestatarii, cu tobe si trompete, au atras atentia ca sunt puse in pericol vietile oamenilor.Delegatia formata din reprezentanti ai protestatarilor, condusa de presedintii Consiliilor Judetene Harghita si Covasna, Borboly Csaba, si respectiv Tamas Sandor, insotiti de senatorul Tanczos Barna, a avut discutii cu ministrul Mediului pentru a cere introducerea cotelor anuale pentru numarul de colectare a ursilor si solutionarea problemei.Borboly Csaba, presedintele Consiliului Judetean Harghita, a declarat dupa intalnire ca populatia de ursi din judet este de 3 ori mai mare decat ar suporta teritoriul judetului. "Legislatia trebuie sa fie clara, se impun masuri adiacente care sa-i ajute pe administratorii fondurilor cinegetice, trebuie mai multe reglementari, conforme cu situatia la zi", a spus acesta.Un numar de 1.570 de specii sunt pe teritoriul judetului Harghita, potrivit numaratorii recente, din luna aprilie, a Agentiei Judetene de Mediu. Zona ar putea suporta numai 390 de ursi, conform studiului aceleiasi institutii. "Aceasta cota de 175 de ursi nu rezolva problema, dar pentru situatiile critice e buna", a afirmat presedintele Consiliului Judetean.