"Scoala Ecoterrienilor" - rezultate la finalul unei noi campanii ECOTIC

Articol webPR

ECOTIC si ECOTIC BAT au lansat in octombrie 2016 inscrierile intr-o noua campanie de constientizare si colectare a deseurilor de echipamentele electrice si electronice (DEEE) si a deseurilor de baterii si acumulatori (DBA), dedicata scolilor din Romania. "Scoala Ecoterrenilor" a dus mesajul nevoii de a proteja mediul inconjurator, prin participarea activa la colectarea deseurilor, in 200 de scoli, contribuind la colectarea a 2,5 tone baterii uzate si a 62 tone de echipamente electrice uzate.





Legenda Ecoterrienilor este pilduitoare spunand ca acestia sunt spirite ale naturii si de fiecare data, cand un pamantean face o fapta buna, un nou Ecoterrian se naste si planeta devine mai verde si mai vie.

De la povestea Ecoterrianului a aparut ideea unei campanii care sa incurajeze copiii (si nu numai) sa faca fapte bune, ingrijind natura si contribuind la reducerea risipei resurselor.





Campania "Scoala Ecoterrienilor" a avut mai multe etape si diverse tipuri de activitati implicate. In perioada octombrie-noiembrie 2016, scolile din Romania au fost invitate sa se inregistreze in campanie, primind apoi un set de materiale de eco-informare si educatie (postere, materiale dedicate elevilor, recipienti de colectare). Cu ajutorul acestora, scolile au putut sa desfasoare activitati de colectare DEEE si DBA, precum si activitati de eco-educatie si initiative de grija pentru mediu, precum: ecologizari, plantari, creatie eco (eseuri, colaje, foto-video).





Activitatile s-au desfasurat din momentul primirii materialelor, pana in luna aprilie 2017, iar rezultatele si raportarile au fost trimise pana in luna mai 2017. In urma jurizarii, scolile care au acumulat cel mai mare punctaj in ceea ce priveste desfasurarea activitatilor cu tema eco sunt:

Centrul Scolar de Educatie Incuziva "AURORA", Resita

Scoala Gimnaziala "MIHAI PEIA", Resita

Scoala Gimnaziala "David Prodan", Salistea

Pentru mai multe detalii, www.ecotic.ro