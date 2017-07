Studiu: Pestii masculi devin transgender si incep sa depuna oua din cauza cosmeticelor, contraceptivelor, dar si a altor substante chimice care ajung sa se deverseze in apa

Unul din cinci pesti masculi este acum transgender din cauza substantelor chimice continute de pastilele contraceptive aruncate la toaleta si care se deverseaza in rauri, arata un studiu, potrivit The Telegraph. Potrivit studiului, masculii au ajuns chiar sa produca oua.





Potrivit studiului, unii dintre pestii masculi din rauri afiseaza trasaturi feminine si chiar au inceput sa produca oua, iar altii au o calitate scazuta a spermei si prezinta un comportament mai putin agresiv si competitiv, ceea ce le scade sansele de reproducere.









Chimicalele care cauzeaza aceste efecte includ ingrediente din pilula contraceptiva, produse secundare ale agentilor de curatare, dar si materiale plastice si cosmetice, potrivit rezultatelor.





Profesorul Charles Tyler, de la Universitatea din Exeter, isi va prezenta concluziile intr-o prelegere sustinuta in cadrul unui simpozion in aceasta saptamana. Descendentii unor astfel de pesti "transgender" sau "intersex" pot fi, de asemenea, mai sensibili la efectele acestor substante chimice in expunerile ulterioare.





"Vedem ca unele dintre aceste substante chimice pot avea efecte mult mai largi asupra sanatatii pestilor decat ne-am asteptat. Folosind un peste transgenic special creat care ne permite sa vedem raspunsurile la aceste substante chimice in corpurile pestilor in timp real, de exemplu, am aratat ca estrogenii gasiti in unele materiale plastice afecteaza valvele din inima'', a spus profesorul Tyler.





Testele au aratat ca 20% din pestele de apa dulce de sex masculin, cum ar fi babusca, din 50 de locatii, prezinta caracteristici feminine.





Mai mult de 200 de substante chimice de la statiile de epurare au fost identificate ca avand efecte asemanatoare cu estrogenul si medicamentele, cum ar fi antidepresivele, care altereaza comportamentul natural al pestilor, conform studiului.





"Alte cercetari au aratat ca multe alte substante chimice care sunt evacuate prin statiile de tratare a apelor uzate pot afecta pestii, inclusiv medicamente antidepresive care reduc timiditatea naturala a unor specii de pesti, inclusiv modul in care reactioneaza la pradatori", a spus profesorul Tyler.





Profesorul Tyler va prezenta concluziile sale in cadrul conferintei de deschidere a Simpozionului de 50 de ani al Societatii pentru Pescuit din Insulele Britanice de la Exeter University in perioada 3-7 iulie.





Dr. Steve Simpson, care a organizat simpozionul, a declarat ca saptamana discutiilor va oferi "biologilor din intreaga lume sansa de a face schimb de idei si de a discuta cum sa protejeze populatiile de pesti in scadere in marile si raurile care se schimba rapid, inainte de a fi prea tarziu. "





Alte cercetari care vor fi discutate la eveniment includ modul in care distrugerea recifelor de corali afecteaza orientarea in apa a pestilor, cum pestii se micsoreaza din cauza schimbarilor climatice si cum cablurile de alimentare pot perturba felul in care pestii gasesc parteneri sexuali.