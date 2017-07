Campania ECOTIC "Orase Curate" ia startul in Piatra Neamt si Galati

Articol webPR

Pe 3 iulie 2017, "Orase Curate", campania nationala ECOTIC dedicata colectarii electricelor si electronicelor uzate din mediul urban, ia startul pentru prima oara in Piatra Neamt si pentru a doua oara in Galati. Campania incurajeaza locuitorii sa vina si sa predea corect echipamentele electrice si electronice uzate la centrele de colectare municipale.

Astfel, in perioada campaniei, orice locuitor al celor doua municipii care va preda un deseu de minim 10kg cumulate la punctele de colectare municipale va primi un premiu instant. Punctele de colectare sunt amplasate dupa cum urmeaza:

Darmanesti, Str. Valea Alba

Maratei, Str. Maratei

Cartier Vanatori, Str. Gheorghe Doja

Punct Verde, Drumul Viilor nr. 1

Str. Nufarului nr. 24-26

Statia de sortare Barbosi





Campaniile din Piatra Neamt si Galati continua, in anul 2017, programul national "Orase Curate", un program itinerant al Organizatiei ECOTIC, dedicat colectarii DEEE in mediul urban.

Pentru mai multe detalii: www.ecotic.ro.

Organizatia ECOTIC, in parteneriat cu autoritatile si companiile de salubritate locale, continua campania "Orase Curate". Dupa trecerea prin Botosani, Filiasi, Targu Mures, Dorohoi si Braila, intre 3 - 28 iulie 2017, locuitorii din Piatra Neamt si Galati vor fi informati si incurajati sa devina constienti de problema deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) si de necesitatea de a le preda corect spre reciclare.Piatra Neamt:Galati:ECOTIC este o organizatie colectiva nonprofit care gestioneaza deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) in numele a peste 600 de producatori si importatori afiliati. ECOTIC asigura si supervizeaza intregul proces de preluare, transport, dezmembrare si reciclare astfel incat, la final, DEEE sa nu mai reprezinte un pericol. Peste 96.000 tone DEEE au fost gestionate in sistemul ECOTIC, in cei 10 ani de activitate. Consultanta prompta si specializata oferita producatorilor de echipamente electrice, baterii si acumulatori este un element definitoriu al ECOTIC. Mai multe detalii gasiti pe www.ecotic.ro, pe pagina de Facebook dedicata Organizatiei ECOTIC, precum si pe pagina LinkedIn a Organizatiei ECOTIC.