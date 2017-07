Cod portocaliu si galben de ploi torentiale in mai bine de jumatate tara

Judetele Gorj, Valcea, Mehedinti, Dolj, Olt, Arges, Dambovita, Prahova, Teleorman si zona de munte a judetelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Brasov, Covasna si Buzau se afla sub avertizare de Cod portocaliu de instabilitate atmosferica, incepand de duminica, de la ora 20:00, pana luni, la ora 23:00, fiind anuntate averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si caderi de grindina, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie.





"In cursul noptii de duminica spre luni (2/3 iulie) si pe parcursul zilei de luni, in judetele Gorj, Valcea, Mehedinti, Dolj, Olt, Arges, Dambovita, Prahova, Teleorman si zona de munte a judetelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Brasov, Covasna si Buzau instabilitatea atmosferica va fi deosebit de accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin cumulare se vor inregistra cantitati de apa de 50 - 70 l/mp si pe arii restranse 80 - 90 l/mp", anunta meteorologii.





Sudul Banatului, jumatatea estica a Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei si local Transilvania se afla dub avertizare de Cod galben de instabilitatea atmosferica. Aici se vor inregistra, in intervale scurte de timp sau prin cumulare, cantitati de apa in general intre 25 si 50 l/mp.





De asemenea, hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundatii locale, viituri si torenti pentru bazine hidrografice din cea mai mare parte a tarii, valabila de duminica, ora 20.00, pana marti, ora 18.00. Cele mai mari probleme pot sa apara in noaptea de luni spre marti, cand o parte din judetele tarii vor fi sub Cod portocaliu, potrivit News.ro.





Hidrologii avertizeaza ca pot sa apara scurgeri importante de pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici, cu posibile efecte de inundatii locale, in bazinele higrografice ale raurilor Mures, Timis, Cerna, Drincea, Desnatui, Jiu, Olt, Calmatui, Vedea, Arges, Ialomita, Buzau, Trotus, Putna, Ramnicu Sarat si Barlad.





De duminica, de la ora 20.00, pana marti, ora 18.00, fenomenele periculoase sunt asteptate pe raurile din bazinele hidrografice Mures (judetele Harghita si Mures), Tarnava Mare si Tarnava Mica (judetele Harghita, Mures, Sibiu, Alba si Brasov), afluentii Tarnavei (judetele Alba, Sibiu, Hunedoara si Arad), Timis (judetele Caras Severin si Timis), Cerna (judetele Gorj si Caras Severin), Drincea si Desnatui (judetele Mehedinti si Dolj), Jiu (judetele Hunedoara, Gorj, Mehedinti si Dolj), Olt (judetele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Arges, Olt, Gorj si Dolj), Calmatui si Vedea (judetele Arges, Olt si Teleorman), Arges (judetele Arges, Dambovita, Giurgiu, Teleorman, Ilfov si Calarasi), Ialomita (judetele Dambovita, Prahova, Ilfov, Buzau si Ialomita), Buzau (judetele Brasov, Covasna si Buzau), Trotus (judetele Harghita, Neamt, Bacau si Covasna), Putna (judetul Vrancea), Rimnicu Sarat (judetele Buzau si Vrancea) siBarlad (judetele Neamt, Iasi, Vaslui, Bacau, Vrancea si Galati).





Cele mai mari probleme sunt asteptate de luni noaptea, de la ora 02.00, pana marti, ora 10.00, cand va fi cod portocaliu in bazinele hidrografice Desnatui - (judetele Mehedinti si Dolj, Jiu (judetele Hunedoara, Gorj, Mehedinti si Dolj), afluentii Oltului (judetele Valcea, Arges, Olt, Gorj si Dolj), Calmatui si Vedea judetele Arges, Olt si Teleorman), Arges (judetele Arges, Dambovita, Giurgiu, Teleorman si Ilfov) si Ialomita (judetele Dambovita, Prahova si Ialomita).





Hidrologii avertizeaza ca pot sa apara inundatii locale si pe afluenti de grad inferior ai raurilor anuntate.