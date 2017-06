Peste 80 de tone de reziduuri petroliere s-au scurs pe terenul unei foste rafinarii din Ramnicu Sarat

Prefectul judetului Buzau, Carmen Ichim, a convocat marti Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta pentru a lua masurile ce se impun pentru limitarea dezastrului ecologic care este, potrivit prefectului, cea mai mare poluare care a existat vreodata in judetul Buzau si pentru care lichidatorul judiciar si doua societati comerciale se vor alege cu amenzi record si cu dosar penal pentru poluarea mediului."Am dispus un control la fosta rafinarie Ramnicu Sarat pentru ca se deversa pe sol reziduu petrolier. Am mers la fata locului si am constatat ca este un dezastru. Din 12 rezervoare in care societatea Albina Carpatica depozita reziduuri petroliere mai erau in picioare doar doua, dar si la alea capacele erau scoase si tot lichidul era scurs pe sol. Am dispus ca APM, Politia, ISU, Primaria Ramnicu Sarat si Sistemul de Gospodarire a Apelor sa faca verificari si sa ne spuna din documente care este cantitatea care s-a deversat, sa ia probe pentru apa si daca a fost infestata panza freatica si care e adancimea la care a ajuns acest produs petrolier. Vreau sa vad masuri concrete insa toate cele trei societati Albina Carpatica, lichidatorul Venus Oil Reg si Remat Metal Master vor trebui sanctionate. Este vorba despre sanctiuni care ajung la un miliard de lei vechi pentru fiecare societate, dar pe langa acestea se vor alege cu dosar penal pentru poluarea mediului¬, a declarat prefectul judetului Buzau, Carmen Ichim.Fosta rafinarie Venus Oil Reg din Ramnicu Sarat a fost inchisa in anul 2007, dupa ce a intrat in insolventa, iar instanta a numit un lichidator judiciar. O parte din rezervoarele detinute de fosta rafinarie au fost inchiriate de societatea Albina Carpatica, iar altele au fost valorificate de lichidator ajungand in proprietatea societatii Remat Metal Service.In sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta convocata, marti, de prefectul Carmen Ichim s-a stabilit ca in urma masuratorilor poluarea cu reziduuri petroliere nu a afectat deocamdata decat terenul fostei rafinarii in suprafata de 2.500 de metri patrati fara a fi pusa in pericol panza freatica sau terenurile din jur.De asemenea, membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta au decis ca Prefectura sa contacteze urgent serviciile unei firme de specialitate pentru depoluarea zonei iar nota de plata sa fie suportata de lichidatorul judiciar si de cele doua societati, care au detinut rezervoare din fosta rafinarie.Prefectul judetului Buzau a mai dispus ca paza obiectivului sa fie asigurata de catre Politia Locala Ramnicu Sarat pana cand societatile responsabile vor asigura, din nou, paza obiectivului.