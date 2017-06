VIDEO Arad: Mii de arbori au fost rupti in Padurea Ceala, care face parte dintr-o arie naturala protejata, in urma unei furtuni

Masa lemnoasa cazuta in padure este estimata la 3.000 de metri cubi, insa numarul real de arbori afectati ar putea fi mult mai mare, astfel ca ocolul silvic care gesioneaza fondul forestier lucreaza la un bilant al pagubelor.Potrivit lui Ciprian Herbei, copacii si crengile rupte au blocat drumuri din padure, cele importante, cum este soseaua care face legatura intre oras si zona de agrement "Trei Insule" fiind curatate la cateva ore dupa furtuna. Raman insa inaccesibile drumuri din padure si pistele de biciclete, in total peste 22 de kilometri, care sunt blocate. Curatarea acestora va avea loc in urmatoarele saptamani, reprezentantii ocolului silvic urmand sa ridice masa lemnoasa, care va fi valorificata de stat.Reprezentantii PNLM spun ca, imediat dupa furtuna, in padure au aparut hotii de lemne, care aduna butuci in camionete, in timp ce alti localnici transporta lemnele in carucioare si chiar pe biciclete.Furtuna a provcat si alte distrugeri in padure, inclusiv la sediul Administratiei PNLM, o parte din acoperisul cladirii fiind avariat. Au mai fost rupti de vant stalpi de electricitate si panouri cu informatii pentru turisti.Parcul Natural Lunca Muresului se intinde pe 17.000 de hectare, de-a lungul raului, pana la frontiera cu Ungaria. Fondul forestier reprezinta jumatate din aceasta suprafata. Parcul a fost declarat arie protejata in incercarea de a se conserva diversitatea habitatelor, a peisajelor si a unor specii de vietuitoare.