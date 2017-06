Temperaturi de 35 si 37 de grade in toata tara

Canicula va cuprinde toata tara, luni, dar disconfortul termic se va accentua in sudul si in estul tarii, iar la orele pranzului cu precadere in nord, centru, la deal si la munte va fi instabilitate atmosferica, cu averse si descarcari electrice potrivit meteorogilor.





Luni, 26 iunie, disconfortul termic se va accentua in sudul si estul tarii, unde indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si depasi pragul critic de 80 de unitati, iar in Oltenia si Muntenia vor fi frecvent temperaturi maxime de 35...37 de grade, arata Administratia Nationala de Meteorologie.





Potrivit meteorologilor, instabilitatea atmosferica va fi accentuata luni dupa orele pranzului cu precadere in nord, in centru, la deal si la munte. Local vor fi averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si conditii de grindina.